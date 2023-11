Khống chế đám cháy tại nhà xưởng trong Khu công nghiệp Nam Cấm

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với Công an huyện Đô Lương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T. T. D (SN: 1985, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.