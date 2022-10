Khống chế người đàn ông cầm rựa chém 4 người trong gia đình vợ

(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, ngành Xuất bản có vai trò quan trọng trong việc định hướng văn hóa đọc cho người dân, góp phần vào sự phát triển văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi số, ngành Xuất bản đang đứng trước rất nhiều thách thức và khó khăn. Nhân dịp 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản - In - Phát hành (10/10/1952 - 10/10/2022), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Nghệ An xung quanh những vấn đề liên quan.