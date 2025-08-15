Pháp luật Khống chế người đàn ông gây tai nạn bỏ trốn rồi tấn công CSGT Ngày 14/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình tuần tra trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Tổ tuần tra CSGT khu vực 1 thuộc Phòng CSGT đã khống chế một người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h40 cùng ngày, Tổ tuần tra CSGT khu vực 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tuần tra tại khu vực ngã năm đường Tây Sơn thì nhận được tin báo của người dân có vụ va chạm giao thông xảy ra tại QL1D thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cán bộ CSGT bị tấn công.

Nhận được tin báo, tổ công tác ngay lập tức đến hiện trường. Lúc này tại hiện trường chỉ còn một xe máy BKS 77L2-403.03 do chị Hồ Thị Hồng Nh (SN 2000, trú phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển bị ngã nằm trên đường. Qua xác minh, lực lượng chức năng biết được có người đàn ông điều khiển xe máy liên quan đến vụ tai nạn đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Lúc này, Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng Tổ tuần tra CSGT khu vực 1 cử 2 cán bộ CSGT đi cùng ở lại bảo vệ hiện trường, còn Trung tá Đào Văn Đông tiến hành xác minh vụ việc. Đến khoảng 7h45, lực lượng chức năng nhận được tố giác của người dân phát hiện người đàn ông liên quan vụ tai nạn trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m.

Tiếp nhận tin báo, Trung tá Đào Văn Đông điều khiển xe mô tô đặc chủng chạy theo để yêu cầu người đàn ông này quay lại hiện trường làm việc thì bất ngờ bị người này tấn công và dùng chân đạp đổ xe mô tô đặc chủng.

Khi thấy Trung tá Đào Văn Đông bị tấn công, Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi chạy đến cùng với 2 cán bộ nhà tạm giữ đang công tác ở gần đó khống chế người đàn ông. Sau đó, báo cho Công an phường Quy Nhơn Nam đưa người này về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên Ngô Văn Đức (SN 1993, trú phường Quy Nhơn Nam), sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã đưa xe máy của mình cất giấu trong Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi.

Tổ công tác đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn đưa xe máy BKS 77FB - 3205 liên quan đến vụ tai nạn giao thông về trụ sở Công an để tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, xử lý.