Khống chế thành công đám cháy rừng tại huyện Diễn Châu

Thông tin từ chính quyền huyện Diễn Châu cho biết, đám cháy rừng tại xã Diễn Phú đã được khống chế thành công vào khoảng 19 giờ tối 13/7. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng, tầng lớp nhân dân khi đã không cho lửa lan rộng trong đêm tối, nếu xảy ra công tác chữa cháy sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành lao vào biển lửa để cứu rừng chiều 13/7. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian diễn ra vụ cháy, huyện Diễn Châu đã chỉ đạo lực lượng phát dọn đường băng cản lửa, dùng các dụng cụ như cành cây, dao phát, bàn dập, máy thổi gió để dập tắt đám cháy. Thông báo và huy động người dân sơ tán khỏi khu vực gần rừng, bố trí lực lượng canh giữ các nhà dân không để cháy lây lan đến nhà dân.

Việc khống chế thành công đám cháy ngoài sự nỗ lực của địa phương còn có sự hỗ trợ nhiệt tình, giúp sức của các lực lượng như Đồn Biên phòng Diễn Thành, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu, đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm vùng 2, huyện Nghi Lộc... cùng lực lượng của 5 xã lân cận bao gồm: Diễn An, Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Lợi.

Đến gần 19 giờ, đám khói tại cánh rừng xã Diễn Phú đã dần dần biến mất. Ảnh: CSCC

Mặc dù đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên huyện Diễn Châu vẫn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng canh trực, dập tàn lửa, tránh việc bùng cháy trở lại, đặc biệt đây là khu vực rừng thông, có lớp thực bì dày, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Hiện diện tích cháy bị thiệt hại đang được kiểm đếm, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 cảnh báo, cấp độ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An đạt đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đến ngày 15/7. Do đó, các địa phương có diện tích rừng cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nghiêm ngặt để không xảy ra cháy rừng trong mùa cao điểm.