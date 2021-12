Không chủ quan, không để bùng phát điểm nóng trong phòng chống dịch Covid-19, ma túy và vệ sinh ATTP

Sáng 22/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm.



Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Chính phủ có đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe đại diện các địa phương thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trọng tâm của hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương thời gian qua trong phòng chống tội phạm ma túy, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù đạt nhiều kết quả nhưng nguy cơ vẫn còn rất lớn, vì vậy cần quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tội phạm ma túy ở cả “đầu cung và cầu”, trong công tác cai nghiện. Đối với công tác này, không chỉ riêng lực lượng công an, y tế, ngành lao động mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối, nòng cốt và sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp ngành và địa phương. Bên cạnh đó, cần kết hợp nhuần nhuyễn các phong trào thi đua, phong trào quần chúng và công tác tuyên truyền. Đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhìn chung cả nước đã đảm bảo cơ bản các quy định quốc tế. Song Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các địa phương và bộ, ngành cần đẩy nhanh xây dựng thực hiện bản đồ an toàn trong sản xuất nông nghiệp và quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP. Cơ chế phản biện, cơ chế đối thoại cần được đẩy mạnh; công tác quảng cáo thực phẩm chức năng cần được siết chặt quản lý. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết cổ truyền phải được quan tâm đặc biệt, tăng cường ra quân xử lý.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch vẫn còn có nguy cơ tạo nên làn sóng mới lây nhiễm nhanh hơn từ 3-7 lần so với chủng cũ, vì vậy cần đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vắc xin cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây lan, tử vong. Các lực lượng luôn phải sẵn sàng, không được chủ quan, không để bùng phát điểm nóng và quá tải trong kiểm soát, điều trị. Các bộ, ngành, các lực lượng và địa phương cần tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo cho người dân có cái Tết vui khỏe, an toàn trong tình hình mới.

Về tình hình nhiệm vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo tại hội nghị về tình trạng lây lan nhanh của biến thể omicron trên các quốc gia. Ở Việt Nam đã có hơn 7,5 triệu ca nhiễm, đã có 29.000 ca tử vong. Về tốc độ tiêm chủng phòng chống Covid-19, cả nước đã tiêm được 130,7 triệu liều, đạt trên 81% đã tiêm đủ 2 liều cho người trên 18 tuổi. Về tiêm chủng cho người từ 12 -18 tuổi đã đạt 29,6 triệu liều, dự kiến hết tháng 1/2022 sẽ tiêm đủ 100% cho nhóm tuổi này.

