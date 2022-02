Không chủ quan với dịch Covid-19, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 481-TB/TU về những ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình Tết Nhâm Dần 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Toàn văn thông báo như sau:

Tại phiên làm việc ngày 07/02/2022, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nhâm Dần 2022, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến:

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh. Các chính sách an sinh xã hội, công tác thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hỗ trợ người nghèo... được triển khai kịp thời. Thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường; vệ sinh an toàn thực phẩm các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông và tai nạn thương tích giảm so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí Tết được cấp ủy chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu do một số nơi chưa triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc theo dõi, quản lý, xét nghiệm người từ ngoại tỉnh về địa phương; một số bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, tập trung đông người, không thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế...

2. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tập trung rà soát, đánh giá sát diễn biến tình hình dịch, phát huy tính chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, tổ Covid-19 cộng đồng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch lây lan trên diện rộng.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp cán bộ và nhân dân, trong đó tập trung vào việc nâng cao ý thức cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, tích cực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa Xuân 2022.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch để chủ động chuẩn bị mở cửa du lịch. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt kế hoạch tổng kết 10 năm Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

- Quản lý tốt các lễ hội trong dịp đầu năm gắn với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đưa học sinh trở lại trường sau Tết bảo đảm an toàn.

- Tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm; tăng cường công tác nắm chắc và xử lý tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, tuyệt đối không để tư tưởng vui Tết, du Xuân kéo dài.

Trên đây là ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình Tết Nhâm Dần 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.