Không có cán bộ, đảng viên can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông

Thứ tư, ngày 28/12/2022 - 08:00

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Nghệ An khi đánh giá kết quả sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhóm PV