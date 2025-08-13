Thời sự Không đánh thuế chồng thuế đối với đất đai Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức sáng 13/8.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra, Thuế tỉnh Nghệ An, Quỹ Phát triển đất tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Sau gần 1 năm triển khai, Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều thủ tục hành chính đã được cải cách, đổi mới; nội dung quản lý Nhà nước được cập nhật theo yêu cầu phát triển, góp phần giải phóng nguồn lực cho đất nước.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh chụp qua màn hình: Thành Cường

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, nhiều Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đặt ra định hướng lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng thể chế liên quan đến quản lý đất đai. Do vậy, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số thẩm quyền của cấp huyện đã chuyển giao cho cấp xã, cấp tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai tiếp tục đặt ra nhiệm vụ phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm tiếp tục thể chế các quan điểm, định hướng của Đảng, đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, quy định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp (Trung ương, tỉnh, xã) sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch tổng thể, gắn với chu kỳ 5 năm.

Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự thảo sửa đổi khôi phục nguyên tắc của Luật Đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền 1 lần hoặc trả hàng năm; đồng thời, có quyền chuyển đổi giữa 2 hình thức này.

Về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo tiếp tục khẳng định nguyên tắc giá đất phải sát giá thị trường, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nhà nước sẽ quyết định bảng giá đất và nghĩa vụ tài chính cho từng loại đất, áp dụng đa phương pháp định giá, đồng thời, giao địa phương chủ động điều chỉnh hệ số giá đất phù hợp thực tiễn.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất, bảo đảm công bằng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật, đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung đang vướng mắc khi triển khai thi hành.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý của các địa phương và đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu tiếp thu để nâng cao chất lượng dự thảo Luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan soạn thảo và các địa phương cần quan tâm làm rõ mối quan hệ sở hữu đất theo chính quyền 3 cấp (cấp xã, cấp tỉnh và quốc gia), hạn chế tối đa vướng mắc khi thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; các quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo mối quan hệ giữa các không gian quy hoạch; không đánh thuế chồng thuế đối với đất đai.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đề nghị cơ quan soạn thảo và các địa phương cần xác định rõ tiêu chí phân định khu vực cần đấu giá và đấu thầu quyền sử dụng đất, từ đó, tạo cơ sở cho việc xác định giá đất minh bạch, hợp lý.

Đồng thời, Nhà nước quy định giá đất và có thể thay đổi theo dữ liệu về đất nhưng hệ số điều chỉnh cần ổn định, tránh gây xáo trộn.