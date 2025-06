Pháp luật Không để Nghệ An trở thành địa bàn thẩm lậu, mua bán, trung chuyển ma túy Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kìm giữ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường.

Chặn “nguồn cung” từ bên ngoài vào địa bàn

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thời gian qua, lực lượng chức năng đã bóc gỡ, xử lý nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển cái chết trắng xuyên quốc gia.

Đối tượng Mùa Bá Vừ và tang vật gồm 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin. Ảnh tư liệu Phạm Thuỷ

Điển hình trong tháng 1 năm 2025, Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số ma túy lớn và nhiều vật chứng liên quan khác.

02 đối tượng cùng tang vật gồm hơn 35 kg ma túy, 4 bánh hêrôin, 01 xe ô tô bị bắt quả tang. Ảnh tư liệu Phạm Thuỷ

Trước đó, qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định cầm đầu đường dây là đối tượng Mùa Bá Vừ (SN 1983), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Na Ngoi).

Đối tượng này lợi dụng thông thạo địa bàn, với vỏ bọc là người có chức vụ tại địa phương, cấu kết với các đối tượng cộm cán bên kia biên giới để giao dịch mua bán ma túy, sau đó trung chuyển đi các địa phương khác trong cả nước để tiêu thụ.

Mắt xích quan trọng trong đường dây do Vừ đứng đầu là Lê Hoàng Cường (SN 1990), quê quán Hà Nội.

Tang vật của một chuyên án ma túy. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

Với quyết tâm “chặn cung”, không để các đối tượng có các hoạt động thẩm lậu ma túy vào nội địa, vào khoảng 7 giờ ngày 09/01/2025, tại khu vực QL 46 thuộc xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Ban chuyên án bắt giữ thành công Mùa Bá Vừ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin, 1 ô tô và một số vật chứng liên quan khác.

Cũng thời điểm trên, tại khu vực phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tổ công tác thuộc Ban Chuyên án đã bắt giữ Lê Hoàng Cường về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô qua lại cửa khẩu. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Ở khu vực cửa khẩu biên giới, tội phạm cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng như: cất giấu ma túy trong người, trà trộn cùng các loại hàng hóa khác khi làm thủ tục xuất nhập cảnh hay giấu hàng trên phương tiện vận tải.

Bên cạnh đó, các đường mòn lối tắt qua biên giới nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu cũng được xác định là những địa điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển ma túy qua biên giới. Do vậy, đòi hỏi lực lượng chức năng phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác tuần tra biên giới, kiểm tra hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, phương tiện vận tải, cung cấp thông tin về đối tượng, hoạt động, góp phần đấu tranh chống buôn lậu và ma túy qua cửa khẩu biên giới đất liền.

Cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn mật phục phòng chống tội phạm. Ảnh: Hải Thượng

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề liên quan đến tổ chức xây dựng lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyên sâu, vững mạnh, toàn diện về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kỹ thuật.

Điều này nhằm đảm bảo sắc bén về nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy từ ngoài biên giới vào địa bàn từ sớm từ xa và ngăn ngừa một cách hiệu quả nhất.

Các đối tượng và tang vật Chuyên án A424.5P, thu giữ 70 kg ketamine và một xe ô tô biển kiểm soát Lào. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Điển hình cuối năm 2024, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), lực lượng phối hợp của Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài (gồm 2 nam, 3 nữ) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 kg ketamin và một xe ô tô biển kiểm soát Lào. Một trinh sát viên tham gia chuyên án cho biết: Mặc dù kiểm tra bằng mắt thường không thấy được, nhưng các đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi như cắt bình xăng giấu ma túy ở trong bình xăng chính, cắt ghế, hoặc giấu ở các cánh cửa. Nếu tích cực nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc phân tích các dữ liệu để áp dụng vào thực tiễn ở các cửa khẩu.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và ngành chức năng kiểm tra tang vật Chuyên án A424.5P gồm 70 kg ketamin và một xe ô tô biển kiểm soát Lào. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Với quyết tâm, nỗ lực và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chủ trì và phối hợp xác lập đấu tranh thành công 23 chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy. Qua đó, đã bắt giữ, xử lý 25 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 70 kg ma túy dạng đá, gần 68.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 46,48 gam heroin cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được các cơ quan, ban, ngành chú trọng nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để phòng ngừa, tự nguyện cai nghiện ma túy có hiệu quả; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác đối tượng phạm tội của người dân.

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục triển khai và nhân rộng Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy” từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy được tăng cường củng cố. Theo đó, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan... đã triển khai theo 3 lớp (ngoại biên, khu vực biên giới, nội địa), tạo phòng tuyến vững chắc trong phòng, chống ma túy và tội phạm.

Chỉ tính riêng trong tháng 5/ 2025, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 23 vụ, 48 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu hơn 02 kg heroin, 02 kg ma túy đá, 43,2 gam và 25.876 viên ma túy tổng hợp.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa

Với mục tiêu ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ bên ngoài vào trong tỉnh, kiên quyết không để Nghệ An trở thành địa bàn thẩm lậu, mua bán, vận chuyển, trung chuyển ma túy với số lượng lớn ở trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, nhất là Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cán bộ Đồn biên phòng Thông Thụ tuyên truyền phòng chống ma tuý cho phụ nữ vùng biên. Ảnh: Gia Huy

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, chú trọng mở các đợt cao điểm đấu tranh, triệt phá các đối tượng, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; tấn công triệt xóa, đẩy đuổi các ổ nhóm đối tượng mang theo vũ khí tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới Việt – Lào.

Đồng thời, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự…

Ngày 9/5/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1310/QĐ- UBND về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ có nhiệm vụ là đầu mối tham mưu, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, địa phương và giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh với Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp khác liên quan đến ma túy…

Các hòm thư tố giác tội phạm và người xuất nhập cảnh trái phép được lắp đặt ở các thôn bản góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm về ma tuý từ sớm, từ xa. Ảnh: Gia Huy

Mới đây nhất, tại Kế hoạch số 410/KH-UBND thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chiến dịch truyền thông PCMT trên phạm vi toàn tỉnh gắn với tăng cường công tác nắm tình hình; Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCMT; tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 01/6 đến 30/6/2025); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

Cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tuần tra phòng chống tội phạm. Ảnh: Hải Thượng

UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là với nước CHDCND Lào trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý; chú trọng phối hợp điều tra cơ bản, xác lập chuyên án chung để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới, đường hàng không, đường biển.

Đẩy mạnh hợp tác trong trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm về ma tuý, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã về ma tuý… góp phần thực hiện mục tiêu “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”.