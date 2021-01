Không để ứ đọng rác thải dịp Tết!

CHỈ RÕ VIỆC



Tình trạng rác thải trên địa bàn thành phố Vinh tăng đột biến trong những ngày cận Tết Nguyên đán, dẫn đến có những khoảng thời gian bị ứ đọng tại một số điểm tập kết, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, và gây mất an toàn giao thông… là một thực tế đã diễn ra trong những năm qua. Theo ông Trần Quang Lâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, nhận thấy đây là một tồn tại, từ tháng 12/2020, chính quyền thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cùng chính quyền các phường xã cùng đồng thời vào cuộc để chấm dứt tình trạng này.

Lối vào bãi tập kết rác thải dự phòng Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên. Ảnh: Nhật Lân Cụ thể, ngày 25/12/2020, UBND thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mục tiêu lớn nhất của kế hoạch được nêu rõ là: “Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không để tình trạng tồn đọng rác thải tại các khu dân cư, tuyến đường, lô đất trống, nơi công cộng, các điểm tập kết rác, tập kết xe gom rác trên địa bàn thành phố Vinh…”. Để đạt được, UBND thành phố Vinh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phối hợp với chính quyền các phường xã tuyên truyền, thông báo đến từng hộ gia đình, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh… tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác, đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định; yêu cầu không đốt và rải vàng mã trên các tuyến đường; không bỏ các loại rác thải ra vỉa hè, lòng lề đường, đất trồng không đúng quy định, gây khó khăn cho công tác thu gom. Trên địa bàn thành phố thường xuyên có nhiều hoạt động xây dựng của các tổ chức và hộ gia đình, từ đây, phát tán rất nhiều đất, bụi, cát và rác thải xây dựng. Vì vậy, UBND thành phố Vinh chỉ đạo Phòng QLĐT tham mưu chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả mặt đường, vỉa hè, chấm dứt vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng, thực hiện hoàn thành công tác tổng dọn vệ sinh trước ngày 28/12/2020 (AL).



Hai bên đường vào bãi tập kết rác thải Nghi Yên có những vành đanh cây xanh. Ảnh: Nhật Lân

Đối với đơn vị chuyên trách công tác thu gom, vệ sinh môi trường là Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, UBND thành phố Vinh yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung nguồn lực để đảm bảo thu gom, vận chuyển rác thải kịp thời, không được để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đơn vị này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Trần Quang Lâm trao đổi: “Sở dĩ thời điểm sát Tết những năm trước đây thường xảy ra tình trạng tồn đọng rác còn có nguyên nhân từ việc vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên chưa thực sự đảm bảo. Bởi vậy, tại Kế hoạch số 237/KH-UBND, thành phố yêu cầu Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An phải vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự…”.

Tái diễn trình trạng đổ lén rác thải không đúng quy định! Đây là khẳng định của UBND thành phố Vinh tại Công văn số 5328/UBND-QLĐT về việc quản lý thu gom, tập kết rác thải xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh. Công văn số 5328/UBND-QLĐT nêu rõ: “Các chủ đầu tư và người dân có nhu cầu giải tỏa rác xây dựng thường thuê chủ phương tiện đến chở đi, còn việc chủ phương tiện đem rác đổ đi đâu thì chủ đầu tư không quan tâm. Trong khi chủ phương tiện thường đổ trộm rác thải xây dựng bừa bãi ngay cả vỉa hè, lòng đường…”.

SẼ ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT...

Có mặt tại Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên những ngày đầu tháng 1/2021, điều cảm nhận được là khá yên tâm về vệ sinh môi trường. Xung quanh các hệ thống bãi tập kết rác, hồ xử lý nước thải, các tuyến đường giao thông… đều có dày các vành đai cây xanh, và không có dấu hiệu của tình trạng ô nhiễm mùi. Các xe vận chuyển rác thải vào bãi tập kết có nắp đậy kín, không có hiện tượng rỉ rác nước thải. Những phương tiện này sau khi hạ rác xuống bãi tập kết trở ra, buộc phải dừng trước trạm rửa xe để nhân viên thường trực tại đây phun nước rửa bụi, bùn đất thì mới được rời Khu liên hợp…

Vệ sinh phương tiện vận chuyển rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nghi Yên (Nghi Lộc). Ảnh: Nhật Lân Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hữu - Phó Giám đốc Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên về những nội dung mà UBND thành phố Vinh yêu cầu, và những cảm nhận cá nhân về nơi này. Ông Hữu cho hay, tại Khu liên hợp đã có những chuẩn bị để công tác tập kết, xử lý rác thải được hoàn thành theo yêu cầu của cấp trên. “Chúng tôi vừa mới cải tạo các bãi tập kết rác dự phòng, đồng thời mở lối vào bãi để phương tiện vận chuyển rác vào ra thuận tiện…” Ông Nguyễn Xuân Hữu - Phó Giám đốc Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên Và ông Nguyễn Xuân Hữu cho biết thêm, thời gian qua, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An có những chỉ đạo, yêu cầu Xí nghiệp thực hiện nghiêm ngặt quy trình tập kết, xử lý rác thải; đồng thời đề ra thêm những quy định mới để Khu liên hợp được đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cụ thể, trước đây tại Khu liên hợp có hai phương pháp xử lý rác thải là chôn lấp và đốt cùng được xử lý song song. Do quá trình sử dụng phương pháp đốt có phát tán khí thải ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực nên công ty đã chỉ đạo dừng hoạt động. Hiện nay, toàn bộ rác thải sau khi được đưa vào các bãi tập kết thì chỉ thực hiện biện pháp chôn lấp. Các xe vận chuyển rác thải được yêu cầu đổ vào vị trí được chỉ định tại bãi tập kết. Ngay sau đó, các nhân viên thường trực tại đây sử dụng xe chuyên dụng lu lèn, phun thuốc khử mùi, thuốc chống khuẩn… Khi bãi rác đủ chiều cao theo quy định thì phủ đất, và thực hiện trồng các loại cây bui lên trên bề mặt.

Bao bọc các hồ xử lý nước thải Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên là những vành đai cây xanh. Ảnh: Nhật Lân Thời gian trước, các phương tiện vận chuyển rác thải từ thành phố đến Khu liên hợp thường để nước rỉ rác chảy ra đường giao thông, ảnh hưởng đến môi trường. Để khắc phục tình trạng này, Công ty đã nghiên cứu, cho cải tạo lại toàn bộ xe chuyên dụng vận chuyển rác thải bằng cách thiết kế, lắp đặt thêm bể chứa nước rỉ rác vào cuối thùng xe. Nhờ vậy, quá trình phương tiện vận hành vận chuyển rác thải, không còn tình trạng nước rỉ rác thoát ra ngoài. Ở Khu liên hợp, dù có hệ thống hồ lắng, tuy nhiên nước thải vẫn chưa đảm bảo theo quy chuẩn; khi có mưa lớn kéo dài thì có tình trạng nước thải thoát ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường, người dân trong khu vực có ý kiến. Trước thực tế này, cấp thẩm quyền đã cho phép đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải theo quy chuẩn. “Theo tôi được biết, trong năm 2021 này, Trạm xử lý nước thải sẽ được khởi công xây dựng. Công trình này hoàn thành thì nước thải ở Khu liên hợp sẽ được đảm bảo…” - ông Nguyễn Xuân Hữu trao đổi. Theo Giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, ông Phú Văn Phượng, trong quý I/2021, dự án Trạm xử lý nước thải sẽ được khởi công để đưa vào sử dụng. Ông Phú Văn Phượng cũng cho biết, cùng với việc thực hiện những giải pháp đảm bảo môi trường tại Khu liên hợp xử lý lý rác thải Nghi Yên thì công ty cũng đang tiến hành nhiều nội dung nhằm để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được tốt hơn. Các hoạt động vệ sinh đường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nghi Yên. Ảnh: Nhật Lân Từ việc quy hoạch lại các điểm tập kết rác (giảm từ 163 điểm tập kết xuống còn khoảng trên dưới 30 điểm trong năm 2021); thay thế dần phương tiện xe 3 bánh vận chuyển rác trong các khu dân cư bằng xe chuyên dụng cỡ nhỏ (từ hơn 1.000 xe ba bánh xuống còn khoảng 350 xe); tạo điểm tập kết rác tập trung có lối đi cho phương tiện chuyên dụng thu gom ở các khu chung cư; đầu tư mới các loại xe máy hiện đại để quét rác, hút bụi đường phố; lắp đặt hệ thống bảng biển, đèn tín hiệu tại nơi tập kết rác thải; đề xuất Thành ủy, UBND thành phố Vinh có chỉ đạo, chấn chỉnh những hoạt động đổ rác thải xây dựng trái quy định…



Đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh dịp trước, trong, và sau Tết Nguyên đán 2021, ông Phú Văn Phượng trao đổi: “Cùng với Kế hoạch 237/KH-UBND của UBND thành phố Vinh, chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng với sự quan tâm của tỉnh, thành phố, tin rằng những tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn ở những năm trước đây sẽ được giải quyết…”.