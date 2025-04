Thể thao Không đồng tình với trọng tài, Sông Lam Nghệ An gửi công văn kiến nghị VFF vào cuộc Sau trận thua trước Thể Công Viettel tại vòng 20 V.League 2024/25 trên sân vận động Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gửi công văn kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Các pha xử lý của trọng tài gây bất lợi cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Tại trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 20 V.League 2024/25 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng, các pha xử lý của trọng tài trong các tình huống trên sân gây bất lợi cho Sông Lam Nghệ An.

Công văn nêu rõ: “Đây là trận đấu để lại nhiều nghi vấn dành cho khán giả về chất lượng trọng tài và nhiều quyết định gây bất lợi cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Phút thứ 14, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của Sông Lam Nghệ An, bóng chạm tay cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng trong vòng cấm. Đây là một tình huống có thể xảy ra penalty, nhưng không có bất kỳ tín hiệu của Tổ trọng tài VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn không nhận định được tình huống.

Phút 51, SLNA được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công. Cầu thủ Hồ Văn Cường thực hiện pha đá phạt treo bóng xoáy bằng chân phải, cầu thủ Lê Văn Thành lao vào đệm bóng cận thành. Trợ lý trọng tài Trần Văn Hải căng cờ báo hiệu bóng đi hết đường biên ngang và trọng tài chính không công nhận bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Trong pha bóng này, góc quay truyền hình và nhiều góc quay của khán giả ở vị trí thuận lợi cho thấy quả bóng chưa đi hết đường biên ngang. Đây là một tình huống ghi bàn, dù có tín hiệu của Tổ trọng tài VAR nhưng trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn quyết định không xem lại tình huống và không công nhận bàn thắng.

Phút 86, cầu thủ Nguyễn Công Phương của Thể Công Viettel có pha đột phá vào vòng cấm và va chạm với Nguyễn Quang Vinh của Sông Lam Nghệ An. Tổ trọng tài VAR ra tín hiệu cầu thủ Nguyễn Quang Vinh phạm lỗi với cầu thủ Nguyễn Công Phương. Khác với các tình huống khác, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn dành hơn 5 phút kiểm tra băng hình trước khi quyết định cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền”.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quan tâm sâu sát, có chỉ đạo kịp thời về công tác trọng tài, công nghệ VAR đang áp dụng hiện nay. Ảnh: Hải Hoàng

Sau pha xử lý đó của trọng tài, phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng: “Các quyết định của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn và Tổ trọng tài VAR khiến cục diện, kết quả liên tục thay đổi theo hướng bất lợi cho Sông Lam Nghệ An”.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị: “Để đảm bảo sự công bằng, khách quan trong công tác trọng tài của giải đấu, lấy lại niềm tin từ khán giả cả nước cũng như khán giả của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, chúng tôi đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quan tâm sâu sát, có chỉ đạo kịp thời về công tác trọng tài, công nghệ VAR đang áp dụng hiện nay. Về công tác trọng tài và những tình huống gây tranh cãi của trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đề nghị Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mổ băng ghi hình kỹ thuật và đưa ra lời kết luận, giải thích thỏa đáng để bảo vệ danh dự cho các trọng tài, đảm bảo uy tín cho giải đấu”./.