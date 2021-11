Không khai báo y tế, một trường hợp F0 ở Nghệ An bị phạt 10 triệu đồng

Thông tin từ Công an xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) cho biết, đơn vị vừa tham mưu xử phạt 1 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.Trước đó, nắm thông tin diễn biến và truy vết các trường hợp F0 trên địa bàn, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghĩa An tiến hành làm việc với trường hợp anh V.Đ.C (trú tại xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An) về hành vi không thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.Cụ thể, ngày 22/10/2021 đến ngày 31/10/2021, anh V.Đ.C đi chăm người nhà ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Mặc dù, bệnh viện này đã có thông báo về chùm ca bệnh Covid-19 xuất hiện tại bệnh viện, tuy nhiên, sau khi trở về nhà anh V Đ.C đã không thực hiện khai báo và cách ly y tế theo đúng quy định.