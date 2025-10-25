Không khí Chung kết Olympia 2025 tại Khánh Hòa nóng hừng hực Hàng trăm học sinh và giáo viên tại Khánh Hòa đội mưa tổng duyệt, sẵn sàng tiếp lửa cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng trước giờ G của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sức nóng lan tỏa từ Quảng trường 2/4

Sáng ngày 25/10, một ngày trước trận Chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia, không khí tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bất chấp thời tiết mưa nhẹ, hàng trăm học sinh, thầy cô và người dân vẫn tập trung để tham gia buổi tổng duyệt, thể hiện tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt cho đại diện của tỉnh nhà.

Tinh thần "Khánh Hòa - biển gọi chiến thắng" cực nóng tại điểm cầu Chung kết Olympia 2025.

Những tiếng trống rộn rã, tiếng hò reo vang dội hòa cùng sắc đỏ của cờ, băng rôn và áo đồng phục đã tạo nên một khung cảnh đầy nhiệt huyết. Tất cả đều hướng về Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, người mang niềm hy vọng của xứ Trầm Hương trong cuộc đua trí tuệ danh giá.

Niềm tin và kỳ vọng vào "nhà leo núi"

Sự háo hức không chỉ thể hiện qua các hoạt động cổ vũ mà còn qua những chia sẻ chân thành. Em Đinh Thị Khánh Linh, học sinh lớp 11A Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bày tỏ: "Dù mưa hay nắng, chúng em vẫn đến cổ vũ anh Tùng. Chỉ mong anh giữ tinh thần vững vàng, thi thật tốt để mang vòng nguyệt quế về Khánh Hòa!".

Tất cả cùng hướng về "nhà leo núi" của xứ Trầm Hương - Đoàn Thanh Tùng.

Trong nhiều ngày qua, thầy và trò trường Lê Quý Đôn đã cùng nhau chuẩn bị các vật phẩm cổ động như khung ảnh, khẩu hiệu và tích cực truyền thông trên mạng xã hội để tiếp thêm sức mạnh cho Tùng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên Ngữ văn của trường, xúc động nói: "Ai cũng mong chờ một hành trình thật trọn vẹn, thật viên mãn cho chuyến chinh phục đỉnh Olympia của học trò chúng tôi".

Thầy và trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thiết kế khung ảnh, khẩu hiệu cổ vũ tiếp lửa cho Đoàn Thanh Tùng.

Công tác chuẩn bị và sự góp mặt của MC quen thuộc

Góp phần làm tăng thêm sức nóng cho điểm cầu Khánh Hòa là sự xuất hiện của MC Công Tố. Anh là gương mặt quen thuộc của chương trình và được kỳ vọng sẽ mang lại may mắn cho đại diện của Khánh Hòa. "Tôi cảm nhận được sức trẻ và tình cảm đặc biệt của khán giả nơi đây. Mỗi tiếng hò reo, mỗi nụ cười là một nguồn động viên rất lớn cho Thanh Tùng," MC Công Tố chia sẻ.

MC Công Tố - gương mặt quen thuộc của chương trình hòa cùng không khí rộn ràng tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, mọi công tác kỹ thuật về âm thanh, màn hình và đường truyền tại điểm cầu đã được hoàn tất và kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo cho buổi truyền hình trực tiếp diễn ra suôn sẻ.

Toàn bộ hệ thống âm thanh, màn hình, đường truyền tại điểm cầu Khánh Hòa đã hoàn tất kiểm tra kỹ thuật.

Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ là cuộc tranh tài của bốn thí sinh xuất sắc:

Lê Quang Duy Khoa - THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế)

Đoàn Thanh Tùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa)

Trần Bùi Bảo Khánh - THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội)

Nguyễn Nhựt Lam - THPT Cái Bè (Đồng Tháp)

Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 26/10 trên kênh VTV3. Với tinh thần "Khánh Hòa - biển gọi chiến thắng", người dân nơi đây đang kỳ vọng vào một kết quả tốt đẹp cho thí sinh của mình.