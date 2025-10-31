Kinh tế Không khí lạnh tiếp tục tăng cường đến Nghệ An, nhiệt độ có nơi thấp hơn 18 độ C Bản tin dự báo lúc 15h30 của Đài KTTV tỉnh Nghệ An cho biết: Đêm nay và ngày mai (01/11), không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi thấp hơn 18 độ C.

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (31/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ an, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đảo Hòn Ngư đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ giờ tới:

Trên đất liền: Đêm nay và ngày mai (01/11), không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, đêm và sáng vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi thấp hơn 18 độ .

Trên biển: Trên vùng biển Nghệ An gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Dự báo chi tiết:

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Đêm 31/10 đến 02/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên Nam Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trời lạnh có thể tác động tới sức khỏe.