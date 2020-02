Không khí ngày hội tòng quân ở các địa phương của Nghệ An

Cùng không khí náo nức trên toàn tỉnh, sáng nay (12/2) huyện Diễn Châu tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.





Tất cả tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Anh Năm nay huyện Diễn Châu có 293 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thời gian qua, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức xét tuyển, thăm khám sức khỏe cho các đối tượng đăng ký nhập ngũ một cách chặt chẽ. Đặc biệt, trong diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, huyện đã tiến hành cấp phát khẩu trang, trực tiếp đo thân nhiệt và sát khuẩn tay nhanh tại lễ giao, nhận quân.



Hoàng Anh

Sáng nay, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và lãnh đạo huyện Yên Thành tặng hoa cho các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020.

Riêng năm 2020, toàn huyện Yên Thành có 265 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế vào 6 đơn vị gồm: Sư đoàn 324 và Lữ đoàn 206 - QK4; Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh.



Châu Khang



Năm nay, Quỳnh Lưu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 270 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ công an 10 thanh niên, nghĩa vụ quân sự 260 thanh niên.



Nhiều tân binh đầu quân cho các đơn vị hải quân. Ảnh: Trần Thiên

Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tuyển chọn được 279 thanh niên đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, trong đó 270 thanh niên chính thức và 9 thanh niên dự phòng. Tuổi đời thanh niên nhập ngũ từ 18 đến 25, trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên, trong đó có 9 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong số thanh niên trúng tuyển có 22 thanh niên vùng giáo.



Thanh Toàn

Năm 2020, thị xã Hoàng Mai được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 95 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 thanh niên tham gia lực lượng công an nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tân binh thị xã Hoàng Mai lên đường nhập ngũ. Năm nay, các tân binh của thị xã sẽ được các đơn vị là: Sư đoàn 324; Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh. Thanh Thủy

Đợt giao, nhận quân lần này, thị xã Thái Hòa có 76 thanh niên lên đường nhập ngũ (quân sự 70 đồng chí, công an 6 đồng chí) có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 60% và loại 3 chiếm 40%; 4 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 43 tân binh có trình độ THPT, 23 tân binh có trình độ THCS, 8 tân binh là dân tộc, 2 tân binh là tôn giáo; các chiến sỹ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầy đủ trước khi lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2020 của thị xã Thái Hòa được đánh giá là triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị gồm: Trung tâm huấn luyện 334 - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Hải Yến - Quang Huy

Năm 2020, huyện Tân Kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, với 10 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 155 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Lữ đoàn 16, Quân khu 4, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không Không quân, Biên phòng Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An.

Không khí ấm áp trong ngày chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Hường

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, ngành tặng hoa, động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Nguyễn Hường

Sáng 12/2, 118 thanh niên trúng tuyển của huyện Anh Sơn lên đường về các đơn vị như Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Phút chia tay xúc động của tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoài Chung

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và 100% phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.



Lễ giao, nhận quân có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế và tổ chức đo thân nhiệt chặt chẽ.

Hoài Chung