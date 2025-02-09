Thứ Ba, 2/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phạm Bằng 02/09/2025 06:14

Đêm 1/9 và rạng sáng 2/9, cả thành phố Hà Nội rực sáng đèn, hàng vạn người từ khắp nơi của Tổ quốc đổ về đây, cùng nhau thức trắng trên các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình để chờ đón thời khắc lịch sử của đất nước - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An có mặt tại ngã 5 Cửa Nam (TP. Hà Nội) ghi nhận những hình ảnh đặc biệt trước thời khắc lịch sử của đất nước.

bna__dsc7668.jpg
bna__dsc7643.jpg
bna__dsc7751.jpg
bna__dsc7824.jpg
bna__dsc7559.jpg
bna__dsc7767.jpg
bna__dsc7723.jpg
bna__dsc7833.jpg
bna__dsc7585.jpg
bna__dsc7721.jpg
bna__dsc7821.jpg
bna__dsc7655.jpg
bna__dsc7679.jpg
bna__dsc7689.jpg

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hàng vạn người dân thức trắng đêm chờ đón lễ diễu binh 2/9

Hàng vạn người dân thức trắng đêm chờ đón lễ diễu binh 2/9

Toàn cảnh lộ trình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Toàn cảnh lộ trình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Người dân trải bạt, che ô, ngồi giữa mưa ở Hà Nội, chờ xem diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9

Người dân trải bạt, che ô, ngồi giữa mưa ở Hà Nội, chờ xem diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO