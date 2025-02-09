Thời sự

Không khí tại Thủ đô Hà Nội trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đêm 1/9 và rạng sáng 2/9, cả thành phố Hà Nội rực sáng đèn, hàng vạn người từ khắp nơi của Tổ quốc đổ về đây, cùng nhau thức trắng trên các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình để chờ đón thời khắc lịch sử của đất nước - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.