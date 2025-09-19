Pháp luật Không mặc áo phao khi đi đò bị xử phạt như thế nào? Ông N.V.T, trú tại xã Thuần Trung, hỏi: Tôi thấy nhiều người không mặc áo phao khi đi đò, điều này rất nguy hiểm nếu xảy ra tai nạn. Xin hỏi, việc không chấp hành mặc áo phao sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3, Điều 34, Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, bao gồm cả đò và phà, nếu không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang theo dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, có thể bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Quy định này áp dụng đối với các phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc cũng có sức chở đến 12 người; và các phương tiện chở khách ngang sông như đò, phà.

Đò ngang trên sông Lam. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Ngoài ra, Nghị định 139/2021 còn quy định rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện cũng như đơn vị vận tải trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách. Cụ thể, người điều khiển phương tiện thủy có sức chở đến 12 người mà không hướng dẫn hành khách cách sử dụng thiết bị cứu sinh, bao gồm áo phao, sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng tàu theo tuyến cố định không trang bị hoặc không có bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ cứu sinh cho hành khách, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Từ các quy định có thể thấy, việc mặc áo phao hoặc mang theo dụng cụ cứu sinh cá nhân khi đi đò, phà không chỉ là trách nhiệm bảo vệ tính mạng của chính mỗi người mà còn là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật. Hành khách cần nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời các chủ đò, người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn đường thủy nội địa nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.