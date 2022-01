Không mở rộng NATO là chủ đề then chốt đối với an ninh quốc gia của Nga

(Baonghean.vn) - Vấn đề không mở rộng NATO là yêu cầu then chốt đối với an ninh quốc gia của LB Nga, không thể trì hoãn việc giải quyết vấn đề này thêm nữa. Đó là tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Ryabkov đưa ra hôm thứ hai.