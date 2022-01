Không ngừng đổi mới phương pháp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh QK4, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.



Điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2021, Hội đồng GDQP&AN các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên được các nhà trường, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh duy trì thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, có hiệu quả. Công tác phổ biến giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân được các cấp, các ngành quan tâm đúng mực, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh….



Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh khẳng định, năm 2021 bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn tác động trong đó các thế lực thù địch, phần tử cực đoan lợi dụng các sự kiện chính trị để tuyên truyền xuyên tạc các đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tình hình thiên tai, mưa bão đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Trên tuyến biên giới, tình trạng di dịch cư tự do, buôn bán ma túy, buôn bán người, lôi kéo truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp.



Các lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới chống tình trạng di dịch cư tự do. Ảnh: Trọng Kiên

Song Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và triển khai toàn diện công tác GDQP&AN trên địa bàn. Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên chỉ đạo rà soát, nắm chắc các đối tượng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo đúng quy định.



Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh QK4, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022 Hội đồng GDQP&AN các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Chỉ đạo sở, ngành liên quan tiếp tục bố trí, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân./.