Kinh tế

Không phải phở hay bánh mỳ, đây là món ngon Việt Nam góp mặt tại sự kiện Hoàng gia Anh ở TP.HCM

Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.