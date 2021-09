Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An tọa đàm nhân 40 năm ngày thành lập

Đến nay, 100% đối tượng được nuôi dưỡng tập trung tại đơn vị có sức khỏe ổn định, nhất là sức khỏe tâm thần, số đối tượng thường xuyên lên cơn kích động giảm dần và chỉ còn 10 - 15 lượt người/năm, giảm 5 - 10%/năm, số được phục hồi một phần trí nhớ chiếm từ 75% - 80%, tăng 5 - 10%/năm; bệnh nhân chuyển tuyến vượt cấp ngày càng giảm.

Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng. Ảnh: Thu Hương

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, điều dưỡng các thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi tọa đàm, tập thể cán bộ, viên chức Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An được gặp gỡ, chia sẻ, ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành. Tiếp tục khẳng định là địa chỉ tin cậy của tỉnh về công tác chính sách Người có công với cách mạng.

Dịp này, tập thể Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; có 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, điều dưỡng các thương binh tâm thần kinh Nghệ An; 4 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Nghệ An.