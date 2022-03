Khu đô thị Hoàng Sơn: Giá trị độc tôn tạo nên từ pháp lý

Pháp lý minh bạch, giá trị trường tồn

Trước tình hình chung khi các đô thị lớn không còn nhiều quỹ đất để phát triển dẫn đến khan hiếm nguồn cung, các nhà đầu tư đang chờ đợi và đổ dồn quan tâm vào những dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Giới chuyên gia nhận định, đất nền vẫn sẽ là kênh đầu tư "vua" và thị trường đất nền tỉnh lẻ sẽ vẫn là điểm đến thu hút giới đầu tư. Tuy nhiên, không phải mọi khu vực đều hấp dẫn nhà đầu tư mà những địa phương có sự phát triển mạnh về hạ tầng và quy hoạch đô thị tốt, những dự án có các lợi thế vị trí, hạ tầng, tiện ích, giao thông kết nối, dân cư hiện hữu…; đặc biệt là pháp lý đảm bảo sẽ là "điểm nóng" của thị trường năm nay.

Một dự án với pháp lý minh bạch sẽ giúp người mua được hưởng mọi quyền lợi của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, đảm bảo khả năng an cư lâu dài cũng như tiềm năng gia tăng giá trị tài sản bền vững trong tương lai, hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh như chậm bàn giao, vướng tranh chấp hay dự án ảo...

Nếu so với kênh gửi tiết kiệm, tích trữ vàng hoặc đầu tư chứng khoán thì đầu tư bất động sản có tính ổn định vượt trội, ít trượt giá và là “của để dành” an toàn cho dòng tiền trung và dài hạn. Chính vì vậy, những dự án có pháp lý đảm bảo đang được giới đầu tư bất động sản săn lùng ráo riết bởi hứa hẹn mang đến những giá trị trường tồn.

Khu đô thị Hoàng Sơn dẫn dắt thị trường Nghệ An 2022

Pháp lý đầy đủ đã giúp Khu đô thị Hoàng Sơn được đẩy nhanh tiến độ xây dựng ở mọi hạng mục.

Cụ thể, hiện dự án đã hoàn thiện về mặt pháp lý, các giấy tờ và quyết định cần thiết đã được cơ quan chức năng phê duyệt. 369 lô đất thuộc dự án Khu đô thị Hoàng Sơn đã đảm bảo đủ điều kiện được mở bán theo Thông báo số 1399/SXD-QLN của Sở Xây dựng - UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 07/05/2021. Ngày 14/10/2021, Quyết định số 3778/QĐ.UBND của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã cho phép CĐT Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn chuyển quyền sử dụng đất Khu đô thị Hoàng Sơn dưới hình thức phân lô, bán nền. Đây là dự án hiếm hoi tại Nghệ An thời điểm hiện tại được phép phân lô bán nền, trong bối cảnh quy định này đang được siết chặt với chủ trương xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà ở trước khi được phép chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, tiến độ thực tế của dự án cũng được đẩy nhanh và đã hình thành nhiều hạng mục nổi bật như shophouse Quốc lộ 7, khu vui chơi trẻ em, hồ cá koi…; giúp tăng độ tin cậy trong giao dịch cũng như mang đến những giá trị an cư, kinh doanh sinh lời ngay cho chủ sở hữu.

Thừa hưởng vị trí “kim cương” cùng "bộ sưu tập" hơn 45 tiện ích nội khu đẳng cấp, kết hợp với khung pháp lý hoàn chỉnh đã đưa Khu đô thị Hoàng Sơn lên vị trí độc tôn khi so sánh với những dự án cùng phân khúc trong cùng khu vực. Nhờ đáp ứng được nhu cầu sở hữu một tài sản giá trị với tiềm năng kinh doanh và sinh lời cao của đông đảo nhà đầu tư, dự án đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bất động sản khi nhắc đến thị trường Nghệ An năm 2022./.