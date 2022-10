Khu đô thị Vinh New Center được cấp sổ hồng đợt 1

(Baonghean.vn) - Vừa qua, một số công chức tư pháp, địa chính cấp xã ở Nghệ An bị khởi tố, bắt giam vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn với PGS. TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xung quanh nội dung này.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh xoay quanh Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân; đồng thời, nâng cao ý thức trong việc cung cấp, khai thác thông tin trên mạng internet đúng pháp luật, có hiệu quả và lành mạnh.

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách 10 tháng của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 18.377 tỷ đồng, đạt 122,5% dự toán và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 cho 235 cán bộ Đoàn chủ chốt.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định 1279/QĐ-TTg ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.