Khu Kinh tế Đông Nam: Phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

Tham dự hội nghị có ông Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu KT Đông Nam, đại diện Ban Thường trực LĐLĐ tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cùng 46 công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: D.T

Năm 2021, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp KCN đều bị ảnh hưởng nặng nề, phải tập trung các nguồn lực cả về tài chính, nhân lực, thời gian để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất, nguồn tài chính do đối tác thanh toán công nợ chậm. Người sử dụng lao động và người lao động đều có tâm lý lo lắng trước dịch bệnh.



Theo đó, năm 2021, tổng doanh thu của doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp và Khu KT Đông Nam là 57.212 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2021, đóng góp cho ngân sách 2.162 tỷ đồng. Tổng số người lao động trong KKT Đông Nam là 30.076 người, trong đó có 23.711 đoàn viên công đoàn thuộc 46 công đoàn cơ sở. So với năm 2020 thì tăng thêm 4 đơn vị và 8.797 đoàn viên. Đây là một kết quả rất khả quan trước những biến động do dịch Covid-19 gây ra.

Trước những khó khăn khách quan, Công đoàn KKT Đông Nam đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch thích ứng, triển khai được nhiều hoạt động phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, công tác tiếp nhận kiến nghị, tư vấn pháp luật và giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, phòng ngừa đình công trái luật được đảm bảo, công tác hỗ trợ ổn định quan hệ lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong điều kiện dịch bệnh và công tác chăm lo, động viên người lao động đạt hiệu quả cao.

Một số kết quả nổi bật là: Công đoàn KKT Đông Nam chi hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch Covid-19 là 653.215.000 đồng; Tổng số tiền các đơn vị công đoàn cơ sở đã chi các hoạt động chăm lo người lao động trong dịch Covid-19 là khoảng 1,8 tỷ đồng; Công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở DN ngoài khu vực nhà nước đạt 112% chỉ tiêu đề ra; Ký mới 4 TƯLĐTT; 91% các doanh nghiệp tổ chức Tết sum vầy, tổng kết cuối năm cho người lao động; 21 tập thể và 67 cá nhân được khen thưởng trong chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển”…

Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh và tình hình thực tiễn, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam xác định tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai và tham gia thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân khu công nghiệp; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, thúc đẩy việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp; Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người lao động phòng ngừa các cuộc ngừng việc tập thể, đình công trái luật; Cùng với Ban quản lý KKT Đông Nam khắc phục các khó khăn về cơ sở hạ tầng của các KCN; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thông tin tuyển dụng lao động và đào tạo nghề để thúc đẩy thị trường lao động kết nối cung và cầu...

Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến thảo luận, góp ý từ các công đoàn cơ sở xoay quanh các nội dung như thưởng tết, quà tết, khó khăn trong quá trình hoạt động, hỗ trợ tư vấn pháp luật, đảm bảo quyền - lợi ích của người lao động và phát triển Đảng trong doanh nghiệp, tuyển dụng.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý KKT Đông Nam đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn KKT Đông Nam. Ảnh: D.T Tham dự hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý KKT Đông Nam đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp và ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Công đoàn KKT Đông Nam trong một năm khó khăn vừa qua. Trong phát biểu của mình, đồng chí Lê Tiến Trị đã trao đổi thêm về tổng quan KKT Đông Nam và trả lời một số kiến nghị nổi bật của đoàn viên, người lao động liên quan đến hạ tầng giao thông khu công nghiệp, nhà trẻ cho con của công nhân, khu thiết kế công đoàn, điện chiếu sáng... Đồng chí cũng lưu ý công đoàn KKT Đông Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất trong các doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đã ghi nhận những kết quả xuất sắc mà Công đoàn KKT Đông Nam đã gặt hái trong năm vừa qua. Đồng chí cũng đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các CBCĐ và trao đổi thêm về những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công trao Giấy khen cho các CĐCS có thành tích xuất sắc. Ảnh: D.T Dịp này, Công đoàn KKT Đông Nam cũng đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn KKT Đông Nam cũng đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.