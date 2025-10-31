Khúc hát thầm của Lê Thái Sơn

Nhà thơ Lê Thái Sơn đã đặt “Dấu hỏi tuổi năm mươi” cho một người làm thơ: Làm thơ cho ai? Ai sẽ đọc? Người thơ sẽ ra sao khi mắt mờ, chân chậm: “Khi mắt đã không còn tinh tỏ nữa/ Lưng đã như một dấu hỏi dưới trời/ Minh vẫn chưa thật rõ mình là ai/ Nhạt nhạt nắng, mù mù mây vần vũ”. Ngay cả khi tự vấn chính mình, ông cũng nhận ra những số không vắt ngang qua đời, là chỉ để thương hơn một chữ thương, cảm ơn cuộc đời đã cho ông lưu trú với thơ ca mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì: “Tôi như mẩu thịt thừa/ Vô cớ được yêu thương chiều chuộng/ Vô cớ được thành người có học/ Số không tôi tròng ngang cổ tôi rồi” (Điệp khúc số không).

(Tranh sơn dầu của Phương Bình)

Về thơ tình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng nói về sự tươi mới của Lê Thái Sơn: Hai con người già và trẻ trong Lê Thái Sơn đã cùng đồng nhập vào thơ vào văn anh để nó luôn tươi mới như tình yêu không ngừng nghỉ. Có nhiều người làm thơ tình, nhưng thơ tình của Sơn thường làm nổ tung những bí mật tâm hồn.

Một người đậm chất dân gian như Lê Thái Sơn, ắt hẳn sẽ mặn mà với các thể thơ truyền thống như lục bát, song thất lục bát, và ông cũng được đánh giá là thành công với thể thơ này qua một số giải thưởng chuyên đề. Cứ tưởng, suốt cả hành trình thơ ca, ông dễ trở nên cũ kỹ, nhưng lạ thay, khi càng có tuổi, ông lại làm bạn bè ngỡ ngàng với sự đổi mới với thể thơ tự do, mà tuyệt nhiên, không đao to búa lớn, không câu chữ cầu kỳ. Vẫn là một Lê Thái Sơn nồng hậu của chữ tình và sự nhạy cảm, tinh tế trong thơ: Những câu thơ của em/ Như những chớp sáng/ Từ vầng sáng của ánh chớp ấy, hiện ra/ Mềm mượt cỏ/ Rạng rỡ hoa/ Căng mọng quả (Chớp sáng)

Càng có tuổi thì nhà thơ Lê Thái Sơn lại viết trẻ hơn cả về đối tượng thẩm mỹ cũng như thi pháp. Lại nữa, khi trọng bệnh thì lại viết đầy lạc quan, yêu đời và tạ ơn cuộc sống. Ông trân quý từng phút giây, ông lắng nghe từng cảm xúc, ông nâng niu từng con chữ… Chỉ còn 3 ngày cuối cùng trên nhân gian với sự hỗ trợ của máy móc, ông vẫn nói với cô con gái thứ: Con ơi, bố vừa làm được mấy câu thơ, con ghi lại dùm bố nhé, rồi hai hàng nước mắt ông chảy dài, ông đọc chậm rãi: “Gom lại thơ một đời/ Cuốn sách thành ngôi mộ/ Các con ơi, từng trang/ Gói ghém hồn cốt bố”.

Là một người thủy chung với văn hóa xứ Nghệ và là một người yêu thơ hơn cả bản thân mình, khép lại cuộc đời và những khúc hát thầm của mình, thì vẫn còn những người đọc và viết về thơ Lê Thái Sơn, đó mới là địa chỉ cuối cùng của hành trình sáng tạo: Cảm ơn những câu thơ/ Đã cho ta thêm một lần may mắn/ Được hiện ra/ Cùng chớp sáng/ Và tan…