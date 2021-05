Khủng hoảng Covid-19 tồi tệ ở Ấn Độ khiến hơn 500 bác sĩ tuyến đầu tử vong

“Đây là quãng thời gian rất khó khăn”

Thống kê mới nhất của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết, đã có 515 y, bác sĩ tại quốc gia này tử vong do mắc bệnh kể từ khi đợt dịch mới bùng phát từ đầu tháng 3/2021, trong số này có 1 bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở độ tuổi 60 và 1 bác sĩ sản khoa tuổi đời còn rất trẻ.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Mumbai, Ấn Độ. Nguồn: Washington Post Họ đều là những y, bác sỹ làm việc trên tuyến đầu, kiểm tra và xét nghiệm các bệnh nhân có triệu chứng mắc Covid-19 và những người làm việc suốt ngày đêm tại các bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 để cố gắng cứu sống bệnh nhân. Trước đó, đã có 748 bác sĩ tử vong khi làn sóng dịch bệnh đầu tiên hoành hành tại Ấn Độ vào năm 2020, theo thống kê của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ.



Chưa kể còn có hàng trăm bác sĩ, y tá và nhân viên y tá khác bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và phải tạm dừng công việc để điều trị, kể từ khi số ca mắc gia tăng đột biến vào tháng 4. Dịch bệnh đang tàn phá nghiêm trọng hệ thống y tế và vắt kiệt sức lực của các nhân viên trong các bệnh viện trên khắp Ấn Độ.

Mayur Rathod - bác sĩ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Saroj ở Thủ đô New Dehli cho biết: “Trong lúc chúng tôi cần gấp đôi nguồn nhân lực thì số lượng nhân viên lại bị sụt giảm một nửa”.

Theo ông Mayur Rathod, trong những tuần đầu tiên của đợt dịch thứ hai, số ca bệnh gia tăng nhanh chóng và có nhiều bệnh nhân nguy kịch hơn, ở thời điểm đó, gần 100 bác sĩ và 180 y tá của Bệnh viện Saroj đã được tiêm vaccine, nhưng họ vẫn bị mắc bệnh. “Đây là quãng thời gian rất khó khăn”.

Các bệnh viện khác cũng bị quá tải do sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 sau khi dịch bệnh tạm lắng trong mùa Đông. Ông Randeep Guleria-Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ cho biết, số bệnh nhân nhập viện trong tháng 4 tăng gấp 3 lần, lên đến gần 900 người. “Có thời điểm,100 bệnh nhân phải nằm trên sàn nhà vì thiếu giường cấp cứu”.

Ấn Độ đã ghi nhận gần 1,3 triệu ca mắc mới trong tuần qua. Nhưng ngay cả khi số ca mắc mới theo ngày giảm từ giữa tháng 5 thì số ca tử vong vẫn dao động ở mức gần 4.000 ca mỗi ngày.

Khi số bệnh nhân nhập viện ngày một nhiều, các bệnh viện đều phải cạnh tranh với nhau để có đủ nguồn cung oxy và giường bệnh. Nhiều gia đình đã lên mạng Internet để kêu gọi sự giúp đỡ, còn những gia đình khác phải đưa người thân đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng tìm được giường bệnh.

Nhân viên y tế kiệt sức và suy sụp

Đã có hơn hàng trăm nghìn người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters Tình trạng thiếu hụt y, bác sỹ nghiêm trọng đã khiến các bệnh viện phải gồng mình để duy trì hoạt động và trấn an tinh thần của các nhân viên y tế. Những sinh viên đang theo học tại các trường y cũng được huy động đến để làm việc.



Bác sĩ Ajay Swaroop - Trưởng Khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Sir Ganga Ram ở New Delhi cho biết: “Mọi thứ giống như một cuộc chiến tranh với tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai. Trước đây chúng tôi có quy định không đưa những bác sĩ trên 60 tuổi hoặc có bệnh lý nền tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nhưng khi các bác sĩ trẻ hơn bị mắc bệnh thì những bác sĩ cao tuổi cũng phải đảm đương công việc”.

Kể từ tháng 3/2021, đã có 474 nhân viên y tế tại Ganga Ram đã bị mắc bệnh, trong đó có 148 bác sĩ và 186 y tá. Ông Ajay Swaroop cho biết, mọi người đều rất mệt mỏi, sợ hãi và lo lắng những người thân yêu của mình sẽ bị nhiễm bệnh. “Cuộc chiến chưa có hồi kết vì thế chúng tôi vẫn luôn động viên và khích lệ họ”.

Cuộc chiến chống Covid-19 trở nên phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến thể mới. Giới chức y tế Ấn Độ trong tuần này cho biết, biến thể B.1.617 đang lây lan nhanh chóng tại nước này và xuất hiện nhiều tại những khu vực có số ca mắc mới cao nhất.

Tại Thủ đô New Dehli, nhà chức trách cho biết, đã có hơn 100 bác sỹ tử vong trong làn sóng thứ hai. Theo Hiệp hội Y tế New Dehli, nhiều bác sĩ đã bị suy sụp sức khỏe do căng thẳng và làm việc liên tục suốt nhiều giờ, hơn 50% những người chưa được tiêm vaccine đầy đủ đã bị nhiễm bệnh.

Các bệnh viện ở những khu vực khác cũng chịu tình trạng khủng hoảng tương tự. Giới chức Bệnh viện Rajaji tại bang Tamil Nadu cho biết, đã có 1 bác sĩ tử vong và gần 150 nhân viên y tế tại bệnh viện này bị mắc bệnh.

Ông Senthil Kerupiah - điều phối viên điều trị Covid-19 của Bệnh viện Rajaji chia sẻ: “Làn sóng thứ hai dữ dội hơn làn sóng thứ nhất. Chúng tôi tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân nhưng lại không thể cung cấp cho họ sự chăm sóc tốt nhất vì thiếu nhân viên và trang thiết bị y tế. Chúng tôi suy sụp về tinh thần trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra và cũng không biết trước khi nào nó kết thúc”.

Theo cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ Rajan Sharma, nhóm "bị ảnh hưởng nặng nề nhất" là những nhân viên y tế địa phương – những người tiếp xúc với bệnh nhân trước khi họ được chẩn đoán mắc bệnh và dễ phơi nhiễm với virus.

Fameer C. Karutha - một quan chức tại Viện Khoa học Y tế All India nói rằng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến tình huống khẩn cấp lên cao đến đỉnh điểm như vậy. Khi các đồng nghiệp bị mắc bệnh, những người khác sẽ bị ảnh hưởng về tinh thần và căng thẳng hơn. Nếu họ không thể tiếp tục công việc, những người còn lại sẽ phải chăm sóc cho nhiều bệnh nhân hơn”.