Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.