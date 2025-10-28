Kia EV4 GT: Bản hiệu năng cao hé lộ tinh chỉnh Kia công bố thêm hình ảnh EV4 GT, cho thấy mâm mới và kẹp phanh màu xanh lá. Thông số kỹ thuật và nội thất chưa được tiết lộ; Motor1 dự đoán công suất vượt 204 mã lực, có thể dùng pin 81,4 kWh và AWD.

Kia vừa chia sẻ loạt hình ảnh ngoại thất của EV4 GT, phiên bản hiệu năng cao của mẫu hatchback thuần điện EV4. Khác với những gói nâng cấp thiên về khí động học dễ nhận thấy, EV4 GT dường như chỉ tinh chỉnh có chủ đích ở một số chi tiết nhằm phục vụ vận hành. Kia chưa công bố thông số kỹ thuật và thiết kế khoang lái; các dự đoán hiện chủ yếu đến từ Motor1.

Những tinh chỉnh ngoại hình hướng tới hiệu năng

Qua ảnh do Kia phát hành, EV4 GT sử dụng bộ mâm thiết kế mới cùng kẹp phanh sơn màu xanh lá, gợi mở định hướng thể thao của phiên bản GT. Cách làm này tương đồng với EV6 GT và EV9 GT, khi diện mạo tổng thể không thay đổi lớn nhưng tập trung vào các chi tiết phục vụ cảm giác lái.

Kia không nhắc tới khí động học chuyên biệt như cánh gió lớn hay ốp gầm mới. Thay vào đó, Motor1 cho rằng hệ thống treo có thể được tinh chỉnh theo hướng hạ thấp so với bản tiêu chuẩn, ở mức vài cm, nhằm giảm trọng tâm và cải thiện độ ổn định khi chạy nhanh. Thông tin này chưa được xác nhận.

Kia EV4 GT anh 1

Khoang lái: điểm nhấn màu xanh, đồ họa chế độ thể thao

Dù Kia chưa công bố hình ảnh nội thất, các nguồn tin cho biết EV4 GT có thể bổ sung các điểm nhấn màu xanh lá trong cabin, như đường khâu trên ghế thể thao hoặc các chi tiết trang trí đồng bộ với kẹp phanh. Bố cục tổng thể nhiều khả năng giữ nguyên so với EV4 thường.

Motor1 dự đoán cụm đồng hồ sau vô lăng và hệ thống thông tin giải trí sẽ có đồ họa riêng cho phiên bản GT, hiển thị khi người lái chọn chế độ lái thể thao. Những bổ sung này thường giúp trải nghiệm trực quan hơn, nhưng đến hiện tại chưa có hình ảnh chính thức.

Hệ truyền động: Kia im lặng, dự đoán từ Motor1

Kia chưa công bố thông số của EV4 GT. Theo Motor1, công suất tối đa của bản GT nhiều khả năng vượt mốc 204 mã lực của EV4 tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, biến thể hiệu năng cao có thể sử dụng gói pin dung lượng 81,4 kWh và đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Những thông tin này đều ở dạng dự đoán và cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất.

Không có số liệu về mô-men xoắn, khả năng tăng tốc 0–100 km/h hay cấu hình mô-tơ. Việc Kia chọn tinh chỉnh nhỏ ở ngoại hình gợi ý hướng tiếp cận “tập trung phần cứng cốt lõi” – như tối ưu phanh, lốp, hệ treo – thay vì thêm các chi tiết trang trí nặng tính phô trương. Tuy vậy, mọi suy luận về hiệu năng thực tế của EV4 GT vẫn phải chờ thông cáo kỹ thuật.

Hạng mục Thông tin hiện tại Kiểu thân xe Hatchback thuần điện (EV4) Ngoại hình bản GT Mâm mới, kẹp phanh xanh lá; thay đổi tổng thể hạn chế Hệ thống treo Có thể hạ thấp vài cm so với bản tiêu chuẩn (dự kiến, chưa xác nhận) Khoang lái Điểm nhấn màu xanh lá; bố cục tương tự EV4 thường (dự kiến) Đồ họa giao diện Đồ họa riêng trên đồng hồ và màn hình khi chọn chế độ thể thao (dự kiến) Công suất tối đa > 204 mã lực (dự đoán từ Motor1) Gói pin 81,4 kWh (dự đoán từ Motor1) Dẫn động AWD toàn thời gian (dự đoán từ Motor1) Thời điểm ra mắt Khoảng năm tới (Kia chưa ấn định) Giá bán Chưa công bố

Kia EV4 GT anh 2

Triết lý GT: tiết chế hình thức, tập trung vận hành

Việc EV4 GT không đẩy mạnh các chi tiết khí động học “phô trương” cho thấy Kia tiếp tục triết lý đã áp dụng trên EV6 GT và EV9 GT: giữ ngôn ngữ thiết kế cốt lõi, bổ sung các can thiệp có mục đích cho hệ vận hành. Trên EV4 GT, các dấu hiệu nhận diện như kẹp phanh xanh, đồ họa giao diện riêng, ghế thể thao với đường khâu màu nổi là những điểm nhấn đủ để phân biệt, đồng thời hạn chế gia tăng lực cản gió không cần thiết.

Trong bối cảnh ôtô điện chịu áp lực về tầm hoạt động và hiệu suất sạc, cách ưu tiên những nâng cấp có trọng lượng thấp và tác động trực tiếp đến cảm giác lái thường mang lại hiệu quả thực tế hơn là thay đổi diện mạo nặng tính trang trí. Dẫu vậy, giá trị thực tiễn của EV4 GT chỉ có thể xác quyết khi các thông số và bài thử nghiệm độc lập được công bố.

Kia EV4 GT anh 3

Thời điểm ra mắt và kỳ vọng

Theo Motor1, Kia EV4 GT dự kiến trình làng vào khoảng năm tới. Nhà sản xuất chưa công bố mốc thời gian cụ thể và mức giá. Trong thời gian chờ đợi, các hình ảnh vừa phát hành là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy dự án đã sẵn sàng đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Kết luận: EV4 GT ưu tiên hiệu năng, chờ thông số

EV4 GT xuất hiện với chiến lược quen thuộc của Kia: nhận diện vừa đủ khác biệt, tập trung vào các chi tiết phục vụ vận hành như mâm mới và kẹp phanh màu xanh lá. Mọi dữ liệu then chốt về công suất, pin, dẫn động vẫn chưa được xác nhận; các dự đoán hiện dừng ở mức “vượt 204 mã lực”, “có thể 81,4 kWh” và “AWD”. Khi thông số chính thức được công bố, bức tranh về hiệu năng và định vị giá của EV4 GT sẽ rõ ràng hơn.