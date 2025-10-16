Thị trường Kịch bản dự báo giá vàng thế giới đạt mốc 10.000 USD Giá vàng thế giới đang trải qua một đợt tăng trưởng chưa từng có. Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng vọt thêm 150%, chạm mốc 10.000 USD vào năm 2028.

Tới 20h ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ghi nhận mức giá là 4.197,33 USD/ounce. Cùng thời điểm, các hợp đồng vàng sẽ giao dịch vào tháng 12/2025 trên sàn Comex của New York có giá cao hơn một chút, ở mức 4216,64 USD/Ounce.

So với thời điểm cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng 56.8%, tương đương 1.490 USD/ounce. Nếu quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 133,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm đầy đủ các loại thuế và phí. Mức giá này thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng so với giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều ngày 15/10.

Điều đáng nói là nhiều chuyên gia dự báo xu hướng giá vàng tăng sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ. Dự báo trong 3 năm tới, giá vàng thậm chí có khả năng tăng vọt thêm 150%, chạm mốc 10.000 USD/Ounce vào năm 2028.

Lý do vàng tăng giá chủ yếu đến từ các yếu tố như căng thẳng thương mại toàn cầu, chính sách tiền tệ được nới lỏng và những lo ngại về lạm phát kéo dài, biến vàng trở thành điểm sáng trên thị trường tài chính.

Những diễn biến gần đây càng củng cố cho xu hướng này. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế nhập khẩu bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm, giá vàng đã có bước nhảy vọt mới.

Phản ứng của thị trường rất rõ rệt: chứng khoán lao dốc, đồng USD suy yếu, trong khi vàng đã tăng thêm 1,5% chỉ trong một ngày. Sự kiện này cho thấy mỗi khi có dấu hiệu bất ổn, giới đầu tư lập tức tìm đến vàng như một giải pháp bảo vệ tài sản.

Theo phân tích của chuyên gia Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, có nhiều lý do vững chắc để tin rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Vàng đang được hưởng lợi từ một loạt các yếu tố bao gồm tình trạng lạm phát kéo dài, xu hướng các ngân hàng trung ương giảm dần sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc và những biến động địa chính trị từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Dựa trên những phân tích này, ông Ed Yardeni đặt mục tiêu giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/Ounce vào năm 2026 và thậm chí lên tới 10.000 USD/Ounce trước năm 2030.

Đằng sau những dự báo lạc quan về giá vàng là các yếu tố cơ bản về chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách cắt giảm lãi suất, với mục đích hỗ trợ thị trường lao động. Tuy nhiên, động thái này lại khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng lạm phát sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Thêm vào đó, tình trạng nợ công khổng lồ tại các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ, đang làm giảm giá trị của các đồng tiền và thúc đẩy một xu hướng mới: chuyển dịch sang các tài sản thực như vàng và bitcoin.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang tham gia vào một chiến lược được gọi là "giao dịch phi tiền tệ". Về cơ bản, họ đặt cược vào khả năng chính phủ các nước sẽ chấp nhận để lạm phát gia tăng như một cách để giảm bớt gánh nặng nợ công.

Khi niềm tin vào giá trị của tiền giảm xuống, vàng càng khẳng định vị thế là biểu tượng của sự an toàn và nơi lưu giữ giá trị đáng tin cậy qua thời gian. Điều này giải thích tại sao vàng tiếp tục thu hút dòng tiền lớn ngay cả khi đã ở mức giá được cho là rất cao.