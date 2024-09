Kinh tế Kích cầu tiêu dùng, sức mua tăng, giá cả ổn định dịp lễ 2/9 Dịp nghỉ lễ 2/9, các siêu thị đã chủ động tăng lượng hàng hóa, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi. Sức mua tăng song nhìn chung giá cả khá ổn định.

Nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng được triển khai nhân dịp lễ 2/9. Ảnh: T.P

Sợ đông đúc, chen chúc vào kỳ nghỉ lễ, do đó, chị Thái Phương Trang không đưa cả gia đình đi du lịch mà chọn về quê nghỉ ngơi. Trước khi về quê 4 ngày, chị Trang đã lên siêu thị mua sắm các mặt hàng: bánh kẹo, nước ngọt, dầu ăn, nước mắm, các sản phẩm OCOP để đưa về quê làm quà.

Chị Trang cho biết: “Đợt này, siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mãi: Mua hàng có quà tặng kèm theo, giảm giá sản phẩm… nên người tiêu dùng rất có lợi khi mua sắm. Do đó, tôi mua khá nhiều mặt hàng thiết yếu để sử dụng và làm quà cho người thân, bạn bè ở quê”.

Các siêu thị thu hút đông người dân mua sắm trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: T.P

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân, dịp lễ 2/9, các hệ thống bán lẻ trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu nhiều mặt hàng, gia tăng tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng. Các khuyến mãi sâu không chỉ áp dụng với các mặt hàng thực phẩm, hàng thiết yếu mà cả các mặt hàng sách vở, dụng cụ học tập, thiết bị điện tử… phục vụ cho năm học mới.

Tại một siêu thị trên đường Quang Trung (TP. Vinh), bên cạnh chương trình khuyến mãi như: giảm giá sâu với nhiều ngành hàng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn; khuyến mãi dành cho thẻ thành viên; mua com-bo nhận quà... thì còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng “Quà to mừng lễ lớn” nên thu hút đông lượng người đến mua sắm.

Chợ quê cũng đông hơn ngày thường do con em xa quê về nghỉ lễ nhiều. Ảnh: T.P

Ông Trần An Khang - Giám đốc siêu thị cho biết: “Thông thường, vào các kỳ nghỉ lễ thì lượng khách tăng 20% so với ngày thường. Thứ nhất, người dân thành phố mua sắm đồ để về quê; thứ hai là người từ các nơi đổ về thành phố vui chơi, mua sắm; thứ ba, ngày lễ cận kề năm học mới nên nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập tăng. Do đó, siêu thị chủ động nhập thêm hàng hóa từ sớm, nhất là nhóm hàng nhu yếu phẩm, hiện tất cả sản phẩm tại siêu thị đang được duy trì giá ưu đãi, phục vụ bán hàng online, dịch vụ giao hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng”.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày nghỉ lễ, tại các chợ cũng có sự chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo bình ổn giá. Theo Ban Quản lý chợ Hưng Dũng (TP. Vinh), tiểu thương tại chợ đã chuẩn bị nhập số lượng hàng hóa tăng từ 20-30% so với ngày thường, sức mua của người tiêu dùng dự báo có thể tăng vào những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, tươi sống.

Giá cả các mặt hàng thực phẩm ổn định. Ảnh: T.P

Tại các chợ nông thôn, trong những ngày nghỉ lễ, khu vực hàng thực phẩm tươi sống hay hàng quần áo, giày dép, đồ dùng cũng tấp nập người mua hơn ngày thường. Các tiểu thương cho biết, ngoài lượng khách chủ yếu là người dân quê như ngày thường thì dịp này còn có khách hàng là con em xa quê về nghỉ lễ đến mua sắm, do đó, sức tiêu thụ hàng hóa tăng cao.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù sức mua tăng mạnh song giá cả các mặt hàng khá ổn định so với ngày thường. Cụ thể như: Thịt lợn có giá là từ 120.000 - 155.000 đồng/kg; thịt bò từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp 40.000 đồng/kg, thịt gà ta 120.000 đồng/kg.

Các loại rau xanh tiếp tục duy trì mức giá ổn định: Bắp cải 15.000 đồng/kg; cải thảo 27.000 đồng/kg; bí xanh 20.000 đồng/kg; cải xanh 30.000 đồng/kg; hành lá, rau mùi có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg; rau muống có giá 8.000 đồng/bó; cà chua, cà rốt, dưa chuột dao động trong khoảng 18.000 - 23.000 đồng/kg; khoai lang có giá khoảng 20.000-26.000 đồng/kg…

Nhiều loại hải sản tăng giá mạnh. Ảnh: T.P

Riêng các loại thủy, hải sản hút hàng trong dịp này có giá tăng nhẹ so với ngày thường, gồm cá diêu hồng có giá 65.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), tôm đất 200.000 đồng/kg (tăng 25.000 đồng), mực 280.000 -350.000 đồng/kg (tăng 30.000 - 50.000 đồng/kg); ghẹ xanh 300.000 - 380.000 đồng/kg (tăng 40.000 đồng/kg).

Bà Phương Thị Tuyết, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Hưng Dũng (TP Vinh) cho biết: “Nhu cầu thực phẩm để liên hoan, ăn uống dịp lễ tăng, nhất là các loại hải sản. Bình thường mỗi ngày, tôi chỉ bán được 5kg ghẹ, 5kg tôm, 5kg mực. Song, trong những ngày qua, lượng hàng bán được tăng gấp 2-3 lần. Riêng hải sản tăng giá mạnh, khoảng 20% so với ngày thường”.

Lực lượng chức năng tăng cường quản lý thị trường dịp lễ. Ảnh: T.P

Chuẩn bị cho dịp lễ 2/9, Sở Công Thương đã chỉ đạo Ban Quản lý các chợ, các siêu thị, hệ thống bán lẻ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, góp phần đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ...

Đồng thời, ban quản lý các chợ trong tỉnh phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, lưu lượng hàng hóa tại chợ; tăng cường nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết, không đầu cơ, găm hàng hay tăng giá đột biến. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp nghỉ lễ.