Kịch tính, hấp dẫn sới vật tại Lễ hội Đền Vua Mai

Tin mới

Các trường đại học quy đổi điểm IELTS như thế nào? Với IELTS 4.5, thí sinh có thể được quy đổi 7 điểm, còn nếu IELTS từ 7.5 trở lên thí sinh có thể được quy đổi đến 16 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển đại học.

Người dân Quế Phong mong sớm đưa bãi xử lý rác thải vào hoạt động (Baonghean.vn) - Sau 10 năm thi công, đến cuối năm 2022, Dự án bãi xử lý rác thải của huyện Quế Phong mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, vẫn chưa đưa vào hoạt động để người dân trên địa bàn có nơi xử lý rác thải tập trung.

Lisa cực xinh khi bị quay lén, tưởng 'Hồ Ngọc Hà thứ hai' Trong thước phim Hương Giang đăng tải, ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà rất xinh xắn và đáng yêu.

Bắt đối tượng chuyên cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng (Baonghean.vn) - Từ tháng 04/2020 đến trước lúc bị bắt, Bùi Thị Tý đã cho rất nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.

'Mắt biển' giữa Trường Sa (Baonghean.vn) - Những ngọn hải đăng không bao giờ tắt trên quần đảo Trường Sa giúp cho ngư dân có thể yên tâm bám biển, tàu thuyền đi đúng hướng, không mắc cạn hay vướng vào các bãi đá ngầm. Ngoài ra, đây còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Quân đội Mỹ bắn rơi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ ngày 4/2 đã bắn rơi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị này ra khỏi khu vực đất liền.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

"Ai cho em mùa xuân?" (Baonghean.vn) - Nhắc lại câu hỏi “Ai cho em mùa xuân” tự nhiên lại liên tưởng đến câu hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân…”.

Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam (Baonghean.vn) - Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Kiatisuk sẵn sàng thay thế Tuấn Anh, Minh Vương; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Khởi tố tài xế lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đang sưởi ấm trên vỉa hè Tài xế Tuấn bị cơ quan chức năng TP Hạ Long, Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau vụ việc lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đang đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp (Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2 (Baonghean.vn) - Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới... là những nội dung chính trong ngày 4/2.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về lý do xin thôi nhiệm vụ Chiều 4/2, trong lễ bàn giao công tác, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Thưởng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có những chia sẻ thẳng thắn, chân tình.

Chuyên gia Nga: Chỉ có thể bắn hạ khinh khí cầu cầu do thám bằng máy bay chiến đấu (Baonghean.vn) - Một khinh khí cầu thăm dò không người lái của Trung Quốc được cho là đã bay qua bầu trời Canada và Mỹ, rất khó bị bắn hạ do độ cao của nó; mà nó chỉ có thể bị phá hủy bởi một tên lửa dẫn đường bằng radar được phóng từ một máy bay chiến đấu.

Đình chỉ sinh hoạt đảng 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Đàn vừa có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn sau khi 2 người này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an khám xét nhà riêng Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Công an khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (Baonghean.vn) - Theo nguồn tin riêng của Báo Nghệ An vào sáng ngày 4/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ở địa chỉ số 72 đường Phan Bội Châu, TP. Vinh.

Cần tuân thủ những biển báo, quy định nào khi đỗ xe ô tô? Hình ảnh tấm biển cấm đỗ xe đặt dưới lòng đường phía trước một nhà hàng ở Hải Dương lan truyền trên mạng xã hội đang làm nóng lại chủ đề gây tranh cãi từ nhiều năm nay: Đỗ xe như thế nào là đúng?

Nhìn lại trận mở màn của Sông Lam Nghệ An ở vòng 1 V.League 2023 (Baonghean.vn) - Mặc dù không thể giành chiến thắng ở trận ra quân, nhưng kết quả hòa 1-1 là một kết quả có thể chấp nhận được của đội bóng xứ Nghệ.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe eo với đầm lấy cảm hứng từ lá cà phê Hoa hậu H'Hen Niê xinh đẹp rạng ngời, trở thành đại sứ 'Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột' lần thứ 8.

Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (Baonghean.vn) - Sáng 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương hoạt động trở lại (Baonghean.vn) - Sau những nỗ lực của các bên liên quan, đến 8h sáng 4/2, toàn bộ 5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương đã hoạt động trở lại, nông dân tập trung ra đồng sản xuất vụ Xuân kịp thời vụ.

Nghệ An: Sôi động thị trường đồ lễ cúng rằm tháng Giêng (Baonghean.vn) - “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, do đó, những ngày này, người dân Nghệ An tất bật sắm sửa lễ vật cúng Rằm. Thị trường đồ lễ vì thế sôi động hơn, sức mua tăng, giá cả tăng nhẹ.

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone (Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất Bộ Công an không quá 6 thượng tướng, tăng hạn tuổi phục vụ Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tập trung chính vào nội dung sửa đổi liên quan cấp tướng trong công an nhân dân.

75 năm son sắt một lòng với Đảng (Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Yên Thành làm rào chắn lan can bằng thép dọc bờ kênh Vách Bắc (Baonghean.vn) - Một hàng rào chắn bằng thép nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đã được dựng tại ven bờ kênh Vách Bắc thuộc xóm Dạ Sơn xã Đô Thành, Yên Thành.