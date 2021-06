Kiểm soát chặt các lối phụ đi vào thành phố Vinh

Ngay khi thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chính quyền xã Hưng Lộc đã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố tiến hành lập chốt kiểm soát ra vào tại tuyến đường Lê Viết Thuật, giáp ranh xã Hưng Lộc với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Chốt kiểm soát do xã Hưng Lộc lập tại khu vực cầu Bồ, giáp ranh với xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang An Mặc dù điểm chốt này đã kiểm soát được lượng lớn người ra vào thành phố khi qua địa phận xã, tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số lối đi, tuyến đường liên xã khác mà người dân các vùng có thể vào được thành phố Vinh.



Trên địa bàn xã Nghi Liên hiện có 1 chốt chính trên QL1A và 5 chốt phụ bao quanh xã. Ảnh: Quang An Đơn cử như tuyến đường liên xã Nghi Thái và Hưng Lộc, dù chỉ rộng khoảng 3 mét và nằm giữa cánh đồng, tuy nhiên mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại, chủ yếu là người dân 2 xã láng giềng và công nhân đi làm tại các nhà máy. Do đó, chính quyền xã Hưng Lộc đã quyết định lập thêm chốt chặn tại khu vực cầu Bồ, điểm ranh giới giữa 2 xã để kiểm soát người và phương tiện qua lại. Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: "Lực lượng túc trực tại điểm chốt này bao gồm Công an xã, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên. Chỉ những trường hợp cấp bách, có lý do chính đáng thì người dân mới được phép đi qua chốt này. Sau khi lập chốt, lượng người và phương tiện lưu thông đã giảm hẳn nên cũng dễ kiểm soát hơn...".



Còn tại xã Nghi Liên - một trong những cửa ngõ lớn nằm ở phía Bắc TP. Vinh, bên cạnh chốt kiểm soát lớn do thành phố lập tại Quốc lộ 1A giao nhau với đường vào Bệnh viện Phổi Nghệ An thì xã cũng lập thêm 5 chốt phụ để kiểm soát người ra vào xung quanh địa bàn.

Các phương tiện khi đi qua các chốt phụ cũng đều được kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Ảnh: Quang An 5 chốt phụ bao gồm: Điểm giáp ranh giữa xóm Hồng Liên với xã Nghi Vạn (Nghi Lộc), điểm giáp ranh giữa xóm Bắc Liên với xã Nghi Trung (Nghi Lộc), điểm giáp ranh giữa xóm Lương Lương và xã Nghi Trung (Nghi Lộc), điểm giáp ranh giữa xã Nghi Liên với xóm Kim Chi (Nghi Ân) và điểm tại cổng chào vào trung tâm xã Nghi Liên.



Ông Trần Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết: Lực lượng chủ công túc trực tại các chốt phụ này là Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã, ngoài ra toàn bộ cán bộ, công chức của xã đều được phân công trực tại các chốt để kiểm soát triệt để người ra vào trên địa bàn. Do đặc thù là xã có diện tích lớn, lại có nhiều đường mòn lối nhỏ, do đó anh em trực chốt phải phân chia nhau một cách khoa học để hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được phép đi qua các chốt phụ. Ảnh: Quang An