Kiểm soát tốt thu chi ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm, ngành Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu, công tác quản lý thu chi, số thu ngân sách đang tịnh tiến dần đến số chi và công tác quản lý vốn đầu tư công, quyết toán vốn đầu tư được đẩy mạnh.

Thu ngân sách khả quan

6 tháng đầu năm, mặc dù kinh tế chưa hồi phục, còn những khó khăn từ tình hình thế giới, song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước tăng 8,44%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương đảm bảo theo các nhiệm vụ chi dự toán HĐND tỉnh giao từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội và một số nhiệm vụ phát sinh.

Cụ thể: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu nội địa thực hiện 6 tháng đạt 9.162 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 6 tháng đạt 937 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao, chi thường xuyên 9.424 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán.

Đây là những thành quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm bởi theo ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và xung đột Nga - Ukraine, để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, việc điều hành quản lý tài chính ngân sách gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, việc cân đối nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đối với cơ quan Thuế, hàng loạt các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Chính phủ nhằm hỗ trợ người nộp thuế làm giảm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, tính tuân thủ pháp luật về thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, sự phối hợp của cơ quan Thuế và một số sở, ban, ngành trên địa bàn đôi khi còn chưa nhịp nhàng, chưa đồng bộ, triển khai hoá đơn điện tử mới mẻ đối với doanh nghiệp… Tuy nhiên 6 tháng đầu năm, một số đơn vị đã hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 (nếu tính cả thu tiền sử dụng đất) như: huyện Diễn Châu đạt 167,1% dự toán; huyện Yên Thành đạt 159,6% dự toán; huyện Đô Lương đạt 149,8% dự toán; huyện Tân Kỳ đạt 134,8% dự toán; Quế Phong đạt 123,4% dự toán; huyện Anh Sơn đạt 121,1% dự toán; Nghi Lộc đạt 119,3% dự toán; thị xã Thái Hòa đạt 112,7% dự toán; Hưng Nguyên đạt 107,8% dự toán.

Đối với Kho bạc Nhà nước, tình hình dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách, tình hình giải ngân vốn đầu tư công; công tác thanh tra, kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng cơ bản nội ngành... Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị của đơn vị ngày càng tăng, doanh số hoạt động lớn; số lượng cán bộ, nhân viên luôn thiếu so với biên chế được Kho bạc Nhà nước giao.

Đối với cơ quan Hải quan, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng khiến việc triển khai nhiều nhiệm vụ của Cục Hải quan bị ảnh hưởng như: Số lượng các cuộc kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế gây ảnh hưởng nhất định đến nguồn thu. Xung đột Nga-Ukraine làm giá dầu tăng cao, gây ảnh hưởng đến một trong những nguồn thu chính là nguồn thu từ xăng dầu nhập khẩu. Cơ sở hạ tầng cửa khẩu, cảng biển và sân bay mặc dù đã được nâng cấp nhưng nhìn chung còn hạn chế về năng lực khai thác, do đó hàng hóa của Nghệ An chưa hoàn toàn xuất nhập khẩu thông qua cửa khẩu của Nghệ An mà còn phải qua một số cảng như Hải Phòng, Nghi Sơn - Thanh Hóa, Vũng Áng - Hà Tĩnh,… Tuy vậy, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 6 tháng đạt 937 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán và bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư

6 tháng đầu năm, dù đã hết sức quyết liệt trong chỉ đạo, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Đây là trách nhiệm chung của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều chủ đầu tư.

Tính đến ngày 30/6/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.692,335 tỷ đồng, đạt 29%/kế hoạch 5.829,180 tỷ đồng. Đáng chú ý có 24 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân.

Có 29 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 29%), bao gồm: 16 huyện, thành, thị: Hoàng Mai (25,6%), Nghĩa Đàn (24%), Cửa Lò (23%), Yên Thành (22,2%), Hưng Nguyên (17,8%), Con Cuông (17,6%), Quỳnh Lưu (16,9%), Quỳ Hợp (14,8%), Vinh (14%), Tương Dương (12,7%), Thanh Chương (8,6%), Nam Đàn (6,8%), Quỳ Châu (4,6%), Thái Hoà (4,5%), Diễn Châu (4,3%), Anh Sơn (2,3%).

Trước tình hình đó, Sở Tài chính chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý và tham mưu xử lý các vướng mắc trong thanh toán, chuyển nguồn, nhập dự toán, chỉ tiêu biên chế...; đôn đốc thu hồi tạm ứng; đẩy nhanh công tác quyết toán, tất toán các dự án đã hoàn thành. Tập trung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các dự án ưu tiên cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng và các dự án sắp hoàn thành, hoặc sắp hết thời hạn giải ngân, đồng thời tham mưu điều chỉnh thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, không khả thi trong công tác giải ngân.

6 tháng cuối năm, theo ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, toàn tỉnh sẽ phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản, lập hồ sơ thanh toán đối với các công trình thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đẩy mạnh công tác quyết toán các hạng mục, công trình dự án hoàn thành. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp, các chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân để đẩy nhanh việc thanh toán kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tài chính, các ngành phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của từng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định trừ các dự án quan trọng của tỉnh; Phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh để tạm dừng thanh toán đối với các dự án dự kiến điều chỉnh giảm. Kho bạc Nhà nước chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thành lập Đoàn kiểm tra thu hồi tiền tạm ứng các chủ đầu tư chưa thanh toán.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, công tác chỉ đạo, đôn đốc quyết toán công trình hoàn thành, quyết toán công trình tồn đọng trên địa bàn tỉnh./.