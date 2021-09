Kiểm tra 2 đối tượng ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, phát hiện hành vi đánh bạc

Trước đó, ngày 5/9, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu phát hiện Hoàng Văn Đông (SN 1993) và Nguyễn Duy Tĩnh (SN 1989) cùng trú tại xã Quỳnh Thắng ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đông và Tĩnh.

Cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu lấy lời khai 2 đối tượng Hoàng Văn Đông và Nguyễn Duy Tĩnh. Ảnh: Hồng Ngọc Quá trình làm việc với Đông và Tĩnh, Công an huyện Quỳnh Lưu làm rõ thêm hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của 2 đối tượng. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng liên quan đến hành vi nói trên, gồm: Nguyễn Lương Đ. (SN 1985), Nguyễn An T. (SN 1993) và Vi Văn T. (SN 1983) cùng trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan chức năng đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 14.580.000 đồng.



Ngày 8/9, Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đông và Nguyễn Duy Tĩnh về tội “Đánh bạc”; đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 với mức 2 triệu đồng/đối tượng. Nguyễn Lương Đ, Nguyễn An T. và Vi Văn T. bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.