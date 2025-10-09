Kinh tế Kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản trái phép tại xã Quỳnh Phú Chiều 10/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản trái phép tại xã Quỳnh Phú.

Dự cuộc làm việc với đoàn có đại diện Ban Quản lý cảng cá Nghệ An, Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư, đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và lãnh đạo xã Quỳnh Phú.

Tại cuộc làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để gỡ thẻ vàng EC, đoàn công tác Châu Âu (EC) đã sang Việt Nam kiểm tra, làm việc 4 lần và dự kiến vào tháng 10 tới sẽ sang Việt Nam kiểm tra. Đây là cơ hội cuối để Việt Nam gỡ thẻ vàng EC, đồng thời là cơ sở để chuyển đổi, đưa nghề cá tiến lên hiện đại và phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cuộc làm việc, kiểm tra công tác chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, báo cáo của UBND xã Quỳnh Phú cho biết: Ngay sau khi chuyển sang hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với kiện toàn Ban Chỉ đạo IUU cấp xã và tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng và Cảng Nghệ An tổ chức một số đợt tuyên truyền chống khai thác thủy sản trái phép theo Luật Thủy sản và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP; phối hợp xác minh xử lý tàu mất tín hiệu giám sát hành trình VMS, lập danh sách tàu có nguy cơ vi phạm IUU cao; tổ chức cho ngư dân ký cam kết đánh bắt không vi phạm IUU. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2025, xã đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt 25 tàu cá với số tiền 543 triệu đồng, xử phạt 3 tàu cá khai thác sai vùng biển với số tiền 450 triệu đồng; đã tổ chức cho 95/536 phương tiện tàu cá ký cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận báo cáo kết quả xác minh xử lý các tàu cá vi phạm mất kết nối hành trình VMS trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh kết quả nổi bật trên, trên địa bàn xã vẫn còn 2 tàu chưa kích hoạt thiết bị VMS; 30 tàu không đủ điều kiện hoạt động, 17 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU; còn một số tàu đã cháy chìm và bán khỏi địa bàn nhưng chưa thể giải bản, xóa đăng ký. Đến tháng 8/2025 vẫn còn 781 lượt/151 tàu cá mất kết nối VMS…

Tàu về cập cảng Lạch Quèn bán sản phẩm và lấy nguyên liệu để đánh bắt xa bờ. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và các ý kiến phát biểu của địa phương, lực lượng Biên phòng và Hội Nghề cá, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, phòng, chống khai thác vi phạm IUU và gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ chính trị mà Ban Chỉ đạo IUU Trung ương và tỉnh giao nên phải thực hiện thật tốt.

Đại diện Phòng Khai thác, Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư trao đổi về xử lý tài sản mua bán, chuyển nhượng ngoại tỉnh nhưng chưa xóa đăng ký. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở đánh giá lại những hạn chế tồn tại, đoàn công tác đã chỉ ra qua các lần kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở lưu ý xã tập trung quản lý, giám sát đội tàu để hạn chế khai thác sai vùng biển; giám sát đội tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU; hạn chế tàu trên 24m đánh bắt mất kết nối VMS; thống kê hiệu quả sản lượng đánh bắt thủy sản vào cảng. Xã Quỳnh Phú có đội tàu lớn của tỉnh và cả nước, trong đó, có 173 tàu có chiều dài trên 24m nên áp lực rất nặng nề. Vì vậy, thời gian này, xã phải tập trung cao và sở sẽ chỉ đạo lập các tổ công tác hỗ trợ để cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm cao nhất để cùng cả nước và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án Đường ven biển và phía dưới là hạ tầng cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Phú. Ảnh: C.T.V