Xã hội Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2025 Ngày 06/2, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2025 tại Ban CHQS thành phố Vinh và Ban CHQS huyện Hưng Nguyên.

Năm 2025, theo chỉ tiêu tỉnh Nghệ An giao, thành phố Vinh có 218 công dân lên đường nhập ngũ (Quân đội: 191; Công an: 27); huyện Hưng Nguyên có 138 công dân nhập ngũ (Quân đội 125; Công an: 13). Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân, Ban CHQS thành phố và Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong triển khai các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra địa điểm sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân tại thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Long

Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị đã phát lệnh gọi cho 100% công dân trúng tuyển. Từ nay, đến Lễ giao, nhận quân, 2 đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cũng như tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: Giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên… để công dân an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phan Đại Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, từ nay đến Lễ giao, nhận quân cần quản lý, nắm chắc tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ; tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự hăng hái, quyết tâm cho công dân trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ; tiến hành rà soát, bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác các loại hồ sơ trước khi bàn giao cho đơn vị nhận nguồn; chuẩn bị chu đáo cho Lễ giao nhận quân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày tòng quân…