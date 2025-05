Xã hội Kiểm tra công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự đang khai thác sử dụng tại Nghệ An Chiều 22/5, đoàn công tác do đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự đang khai thác sử dụng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí đại diện Phòng Xe máy – Vận tải, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Đại đội hỗn hợp Đảo Ngư và Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác kiểm tra tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh



Qua kiểm tra cho thấy, công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự đang khai thác, sử dụng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã làm tốt việc quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự, góp phần nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vận tải quân sự.

Đoàn công tác kiểm tra tại Đại đội hỗn hợp Đảo Ngư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh



Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức đăng kiểm số tàu vận tải; xuồng cứu hộ, cứu nạn; các phương tiện vượt sông nhẹ và xe ô tô quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quá trình tổ chức kiểm định thực hiện nghiêm quy định về các hạng mục và phương pháp kiểm tra theo các tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên cử cán bộ, kiểm định viên, nhân viên thống kê đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Hoàng Anh



Đại tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Để làm tốt hơn nữa công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn về các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự; duy trì nghiêm công tác huấn luyện kỹ thuật thường xuyên; đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác dây chuyền trang bị kiểm định; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa các trang bị trên dây chuyền kiểm định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.