Kinh tế Kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại Nghệ An Chiều 21/8, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội do Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước khu vực 8, các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh trật tự.

Đến ngày 31/7/2025, tổng nguồn vốn đạt 14.419 tỷ đồng, tăng 734 tỷ đồng so với năm 2024, tốc độ tăng trưởng 5,36%; năm 2024, nguồn vốn tăng 1.024 tỷ đồng so với năm 2023 và đạt tốc độ tăng trưởng 8,09%.

Doanh số cho vay 7 tháng năm 2025 đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 356 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng 13,4%.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thu Huyền

Tính đến ngày 31/7/2025, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã cấp cho 45.719 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với những kết quả đó, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì mạng lưới hoạt động với 19 Phòng giao dịch và Hội sở tỉnh, 412 điểm giao dịch tại xã (ổn định như trước khi sắp xếp). Tổng số cán bộ, người lao động là 346 người; người lao động ổn định tư tưởng để làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 phát biểu đề xuất một số kiến nghị. Ảnh: Thu Huyền

Kể từ ngày 01/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, để đảm bảo cho hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thông suốt, thuận lợi cho nhân dân, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các công việc trước và sau sáp nhập.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nêu một số kiến nghị, đề xuất. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng nhà nước khu vực 8 đề xuất nghiên cứu giảm lãi suất để có ưu đãi kịp thời, tránh thiệt thòi cho đối tượng thụ hưởng.

Cùng với đó, hướng dẫn kiện toàn Ban đại diện phù hợp với mô hình 2 cấp; quan tâm việc tổ chức giao dịch tại xã theo mô hình 2 cấp, không bố trí tại thôn; cần có hướng dẫn cụ thể kịp thời về xác nhận đối tượng để ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay...

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định vai trò của tín dụng chính sách đối với an sinh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Về các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng cần thiết thành lập ban đại diện HĐQT cấp xã, đưa chủ trương chính sách về gần dân, duy trì hoạt động ủy thác nguồn vốn qua 4 tổ chức chính trị xã hội. Cần duy trì hoạt động giao dịch tại xã nhưng phải đảm bảo an toàn cho các điểm giao dịch, có quy chế phối hợp giữa công an và ngân hàng chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị chuyển dần các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ cho không sang cho vay ưu đãi; quan tâm bổ sung nguồn vốn…

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thu Huyền

Trên cơ sở nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tín dụng chính sách của tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đối với việc triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Về các kiến nghị của địa phương, Thượng tướng Phạm Hồng Hương thay mặt đoàn công tác tiếp thu, báo cáo chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Thủ tướng, các bộ, ngành điều chỉnh.