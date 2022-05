Kiểm tra kết quả công tác 1389 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn về mọi mặt, phát huy được vai trò, trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo BĐBP Nghệ An đón đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương, nhiệt liệt biểu dương thành tích của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, đồng chí Võ Minh Lương đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo 1389 Chính phủ; Ban Chỉ đạo 1389 các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; chú trọng nắm, dự báo sát, đúng tình hình; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào quần chúng tự quản, bảo vệ an ninh biên giới, tích cực tố giác, không tham gia tiếp tay, không bao che cho tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng các tỉnh tiếp giáp của nước bạn Lào và Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thông tin, tình hình về hoạt động của tội phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm...