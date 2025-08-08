Thứ Sáu, 8/8/2025
Pháp luật

Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng bàng hoàng phát hiện đồng nghiệp tử vong

CTV 08/08/2025 16:48

Nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại 1 ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An).

Vào chiều 8/8, một số nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở phường Thành Vinh lên nhà kho ở tầng 3 của ngân hàng để kiểm kê hàng hóa.

img_9529-1-.jpeg
Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông ra ngoài.

Ngay khi mở cửa nhà kho, nhiều người đã phát hiện người đàn ông bất động trong tư thế đứng dựa vào tường nên đã ngay lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Người này được xác định đã tử vong từ trước đó.

Qua xác minh, nạn nhân là nam nhân viên làm tại chi nhánh ngân hàng nói trên, được xác định là T.C (SN 1987), trú tại xã Thịnh Trường, tỉnh Nghệ An.

Hai em nhỏ mất tích sau buổi sáng đi chơi, được phát hiện đã tử vong dưới vũng nước gần mỏ đá

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Trêu ghẹo vợ người khác, nam thanh niên bị xô ngã dẫn tới tử vong

Hai em nhỏ mất tích sau buổi sáng đi chơi, được phát hiện đã tử vong dưới vũng nước gần mỏ đá

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Trêu ghẹo vợ người khác, nam thanh niên bị xô ngã dẫn tới tử vong

