Pháp luật Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng bàng hoàng phát hiện đồng nghiệp tử vong trong tư thế bất thường Nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại 1 ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An).

Vào chiều 8/8, một số nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh) đã lên nhà kho ở tầng 3 của ngân hàng để kiểm kê hàng hóa.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: C.T.V

Ngay khi mở cửa nhà kho, nhiều người đã phát hiện người đàn ông bất động trong tư thế đứng dựa vào tường nên đã ngay lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Người này được xác định đã tử vong từ trước đó.

Qua xác minh, nạn nhân là nam nhân viên làm tại chi nhánh ngân hàng nói trên, được xác định là T.C (SN 1987), trú tại xã Thịnh Trường, tỉnh Nghệ An.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để thực hiện thủ tục mai táng.