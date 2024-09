Kiểm tra xử phạt 8 chủ tàu cá vi phạm thủ tục khi đánh bắt trên biển

“

Ông Trần Châu Thành - Trưởng phòng Thanh tra và Kiểm ngư Nghệ An, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: so với các đợt kiểm tra trước, do tỉnh đã ra quân đôn đốc cấp phép tàu thuộc diện “3 không” tồn đọng nên đợt này đoàn tập trung vào kiểm tra các giấy tờ thủ tục tàu cá đang đánh bắt trên biển. UBND tỉnh đã chỉ đạo và tạo điều kiện để ngư dân, chủ tàu kê khai làm lại các giấy tờ, thủ tục đối với tàu cá đánh bắt nên nếu phát hiện tàu nào chưa đảm bảo thủ tục sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định. Bên cạnh đó, đoàn cũng chủ động thay đổi giờ kiểm tra tàu cá theo thời gian đánh bắt thực của ngư dân trên các vùng biển ven bờ, thay vì kiểm tra theo thời gian hành chính như trước đây./.