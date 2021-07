Kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Sáng 16/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Dự cuộc làm việc về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, triệu tập viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, cũng như các sở, ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các vấn đề cần kiến nghị, tháo gỡ trong quá trình phát triển.

Mặt khác, đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, kiến nghị cho phép các địa phương và doanh nghiệp thỏa thuận tự ứng vốn trước để triển khai thi công trong các trường hợp đặc biệt cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Nghệ An đang trình Trung ương về chủ trương xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2021.

Về lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị cần quy định thống nhất về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai; bổ sung cụm công nghiệp vào địa bàn được ưu đãi đầu tư để có căn cứ triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ giữa Luật Đầu tư và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, kiến nghị bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất trong trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đất đai; sửa đổi nội dung thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất thống nhất giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai; bổ sung quy định về cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai để có cơ sở xử lý các dự án vi phạm.

Một số đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm ủng hộ để Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An sớm được ban hành, tạo động lực để tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 13/7/2013 của Bộ Chính trị.