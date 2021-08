Kiên quyết xử lý các trường hợp F1 trốn tránh cách ly, khai báo gian dối

Sáng 18/8, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Công an thành phố Vinh để chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ 0h ngày 17/8/2021, Công an thành phố đã thành lập 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cửa ngõ chính và 29 chốt phụ với hơn 200 CBCS, trong đó Công an tỉnh tăng cường 44 đồng chí. Công an thành phố đã thành lập 05 tổ kiểm soát lưu động phòng, chống dịch để kiểm tra, xử lý các phương tiện, cá nhân đi lại trên địa bàn không có lý do thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh, lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết, sau đợt dịch đầu tiên (từ ngày 13/6/2021) đã được kiểm soát, đến ngày 14/8/2021 địa bàn thành phố Vinh tiếp tục xuất hiện ca bệnh đầu tiên đợt dịch thứ 2 liên quan đến chợ đầu mối tại phường Hồng Sơn. Từ đây, trong những ngày tiếp theo, địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh, đến nay đã có 127 trường hợp F0 ở trên địa bàn 08 phường, 04 xã của thành phố Vinh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Công an thành phố đã tổ chức trực 100% quân số để tập trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Từ ngày 17/8 đến thời điểm hiện tại, đã xử lý 39 trường hợp, với số tiền hơn 70 triệu đồng vi phạm Chỉ thị 16, xử lý 01 trường hợp đưa người "thông chốt" kiểm soát dịch vào TP Vinh nhằm trục lợi. Quá trình làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Công an thành phố cũng gặp một số khó khăn, đó là khi truy vết nhiều trường hợp F1 do tâm lý cách ly sợ tốn tiền, lây nhiễm chéo nên khai báo gian dối; thiết bị bảo hộ phòng dịch cho CBCS làm nhiệm vụ truy vết, tại khu cách ly chưa đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh.

Công an thành phố cũng đề xuất Công an tỉnh trao đổi với Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế khi có các nghi ngờ nhiễm bệnh (qua test nhanh dương tính) thì phải phối hợp Công an thành phố để truy vêt, cách ly các F1 liên quan ngay, không đợi đến khi có kết quả Test PCR và công bố của Sở Y tế.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an thành phố Vinh trong quá trình triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ đợt dịch đầu tiên cho đến đợt dịch lần này.

Tuy nhiên đợt dịch lần này phức tạp hơn, mức độ lây lan nhanh hơn, thời gian ủ bệnh trong cộng đồng lâu nên nguy cơ lây nhiễm rất lớn, vì vậy trách nhiệm, vai trò của lực lượng Công an là rất lớn, nặng nề. Đồng chí Giám đốc yêu cầu công an thành phố cần tập trung tối đa lực lượng, thời gian để thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong công tác đảm bảo ANTT, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ, đồng hành cùng công an thành phố.

Để đảm bảo an toàn cho CBCS khi làm nhiệm vụ truy vết dịch, đồng chí Giám đốc yêu cầu phải thực hiện test nhanh 03 ngày/01 lần. Đối với các trường hợp F1 nếu trốn tránh việc cách ly thì kiên quyết xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự khi đủ căn cứ, đồng thời xử phạt đối với các trường hợp ra ngoài đường, tham gia giao thông khi không thật sự cần thiết.