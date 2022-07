Kim Duyên giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

(Baonghean.vn) - Hai đối tượng bị bắt có hộ khẩu tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) xách theo 1kg ma tuý đá vào Nghệ An để tiêu thụ.

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh tại Nghệ An; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và ủng hộ an sinh xã hội tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 15/7.