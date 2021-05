Kim Lý viết tâm thư ngọt lịm gửi con gái, Hà Hồ bình luận dí dỏm

Mới đây, Kim Lý đăng tải hình ảnh công chúa nhỏ Lisa tròn 6 tháng tuổi trên trang cá nhân.

Đính kèm khoảnh khắc dễ thương, bố Kim Lý viết: "6 months old. Every time you smile you make my heart melt and every time I hear you cry my heart stops. Already stubborn like your mom and for sure the most beautiful girl in the world. (Tạm dịch: Con gái tròn 6 tháng. Mỗi lúc con cười khiến bố tan chảy, còn khi nghe thấy tiếng khóc con tim bố chùn lại. Bướng bỉnh như mẹ và chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế giới).