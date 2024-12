Kinh tế Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nghệ An đạt hơn 5 tỷ USD Đó là con số được nêu trong hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Cục Hải quan Nghệ An tổ chức chiều nay 9/12. Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Hùng - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tập trung vào các nhiệm vụ: Giám sát quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Ban hành quyết định cấp mới và quyết định gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất nhà máy; Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định thông qua bộ phận 1 cửa Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin các nội dung liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn cho các cơ quan, đơn vị liên quan; Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu biển, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Năm 2024, có 569 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số 85.414 tờ khai xuất, nhập khẩu (trong đó có 36.225 tờ khai nhập khẩu, 49.189 tờ khai nhập khẩu:, tăng 50,25% so với năm 2023). Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: đá vôi và bột đá vôi trắng các loại, ống thép, thép lá, hàng may mặc đã gia công, phụ kiện điện tử (tai nghe, củ sạc, dây cáp..), bộ dây cáp điện dùng cho ô tô, tấm ốp ô tô, dầu nhiên liệu Diesel… Nhờ đó, đến ngày 30/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5 tỷ USD (tăng 59,36% so với cùng kỳ 2023).

Năm 2024, Cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chính sách về thuế, thuế suất, giá tính thuế, thực hiện đúng quy trình tham vấn xác định giá tính thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Đến ngày 30/11, số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Nghệ An hơn 1.595 tỷ đồng đạt 122,72% chỉ tiêu thu NSNN 2024 (đạt 120,23% chỉ tiêu phấn đấu 2024 (1.327 tỷ đồng).

Đồng chí Trần Đức Hùng - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hải quan Nghệ An trong năm 2024. Đồng chí nêu rõ: Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cần quyết tâm, cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; phát huy hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng thời, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp: Quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá; Thu thuế và các khoản phí liên quan; Quản lý Hải quan đối với hàng hoá và phương tiện vận chuyển; Giám sát và bảo vệ an ninh quốc gia; Tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và hợp tác quốc tế; Giám sát và kiểm tra chất lượng hàng hoá; Phát triển nguồn lực...