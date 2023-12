Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nghệ An năm 2023 đạt hơn 3,14 tỷ USD

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách, năm 2023 Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tập trung vào các nhiệm vụ: Giám sát quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động đầu tư trên địa bàn Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh Hải quan Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, công tác chuyển đổi số... Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đơn vị cũng ban hành 22 quyết định cấp mới và 28 quyết định gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất nhà máy, đồng thời ban hành các quyết định gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa đối với các lô hàng quặng Barium Sunfate, than cám; Thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan; Tăng cường chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ…

Năm 2023, có 475 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số 56.847 tờ khai xuất, nhập khẩu (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2022). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đá vôi và bột đá vôi trắng các loại, dăm gỗ, clinker, loa điện thoại di động, tai nghe, các sản phẩm điện tử, hàng may mặc đã gia công… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thép cuộn cán nóng, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nhôm cuộn, giấy đóng hộp sữa, nguyên liệu may mặc của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, nhựa đường, dầu diezel, dầu cọ tinh luyện…

Đồng chí Chu Quang Hải - Cục Trưởng Cục Hải quan Nghệ An báo cáo các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,141 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 1,871 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 1,269 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022).

Năm 2023, Cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chính sách về thuế, thuế suất, giá tính thuế, thực hiện đúng quy trình tham vấn xác định giá tính thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Đến ngày 14/12, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước là 1.177 tỷ đồng, đạt 94,23 % chỉ tiêu pháp lệnh (1.250 tỷ đồng). Dự kiến đến ngày 31/12 đạt 1.255 tỷ đồng, đạt 100,4% chỉ tiêu pháp lệnh.

Cán bộ hải quan kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hải quan Nghệ An trong năm 2023. Đồng chí nêu rõ: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất, nhập khẩu của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng.

Vì vậy năm 2024, Cục Hải quan Nghệ An cần bám sát các chương trình của tỉnh, của ngành để có các giải pháp kịp thời, hiệu quả và cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Cùng đó, đơn vị cần phát huy hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cục Hải quan Nghệ An cũng cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành liên quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan và xây dựng lực lượng Hải quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số...

Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An trao Giấy khen cho 3 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.