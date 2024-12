Tính đến ngày 20/12/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn ước đạt 111 triệu USD, đạt 85,38% so với kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 31 triệu USD, đạt 56,36% so với kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 80 triệu USD, đạt 106,67% so với kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Lưu thông hàng hoá qua lại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: HT

Cùng với hoạt động lưu chuyển hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, để đảm bảo hàng hoá phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, UBND huyện Kỳ Sơn tăng cường các biện pháp quản lý, kích cầu phân phối các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến tận các xã vùng sâu, vùng xa, hàng hoá tương đối phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến tháng 12/2024, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn Kỳ Sơn ước đạt hơn 6,2 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh điều tiết, kích cầu thị trường, UBND huyện cũng phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7 tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, chống sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như các hành vi vi phạm đo lường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với hơn 553 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra, kiểm soát.