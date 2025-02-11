Kim Sang-sik đổi văn hóa tập luyện tuyển Việt Nam Chọn người theo phong độ, rút ngắn buổi tập còn 70–90 phút và siết cường độ; dùng khăn tay làm tín hiệu pressing, bảng đổi 5-4-1 sang 5-3-2; mục tiêu HCV

“Công bằng” và “cường độ” là hai từ khóa trong cuộc tái thiết tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông ưu tiên phong độ và thái độ hiện tại của cầu thủ, đồng thời thay đổi văn hóa tập luyện: rút ngắn thời lượng, tăng nhịp độ, đơn giản hóa chỉ đạo chiến thuật để cầu thủ tiếp nhận nhanh.

HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ đáng chú ý về tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chọn người theo hiệu suất, không nhìn tuổi hay danh tiếng

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh quá trình lựa chọn nhân sự dựa trên dữ liệu và phong độ: “Tôi rà soát kỹ dữ liệu để tìm ra vấn đề. Tôi chọn phương án không phân biệt tuổi tác – cầu thủ nào có phong độ và thái độ tốt sẽ được trao cơ hội.” Theo ông, sự “công bằng” giúp cầu thủ nỗ lực hơn, tập trung hơn và làm thay đổi tinh thần toàn đội theo hướng tích cực.

Văn hóa tập luyện: tăng cường độ, tối ưu thời lượng

Điểm nghẽn lớn mà HLV Kim chỉ ra là thói quen “ngã là nằm luôn, chỉ đứng dậy khi được xịt thuốc hay uống nước”, kéo chất lượng vận hành trận đấu đi xuống. Ông cho biết: “Tôi thống kê và nhận thấy thời gian bóng thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận – quá ít. Vì vậy, tôi yêu cầu thay đổi.”

Các buổi tập dưới thời HLV Kim được rút còn 70 đến 90 phút nhưng diễn ra với cường độ cao, gọn gàng và tập trung tuyệt đối. Ông giải thích: không kéo dài thời lượng, thay vào đó là tối đa hóa tính hiệu quả của từng phút tập, qua đó cải thiện thể lực khi “văn hóa tập luyện thay đổi”.

Tối giản hóa chỉ đạo: khăn tay làm tín hiệu pressing, bảng để đổi sơ đồ

Bước tiếp theo của thay đổi đến từ cách truyền đạt chiến thuật. Nhận thấy cầu thủ Việt Nam cần hướng dẫn rõ ràng và trực quan, HLV Kim dùng “khăn tay” như tín hiệu trên sân: khi ông xoay khăn, tập thể kích hoạt gây áp lực tầm cao (pressing). Khi giơ bảng chiến thuật, đội lập tức chuyển cấu trúc từ 5-4-1 sang 5-3-2. Đây là điều chỉnh phù hợp với khả năng tiếp nhận của học trò, khác với cách ông từng triển khai tại Jeonbuk Hyundai Motors.

Những con số chính

45 phút: thời gian bóng thực tế mỗi trận mà HLV Kim thống kê và cho là “quá ít”.

70–90 phút: thời lượng một buổi tập, được rút gọn nhưng nâng cao cường độ và tính tập trung.

Chuyển đổi tức thời: tín hiệu khăn tay để pressing; giơ bảng để đổi sơ đồ từ 5-4-1 sang 5-3-2.

Thông điệp chiến thuật: rõ ràng, trực quan, đồng bộ

Việc dùng tín hiệu thống nhất giúp cầu thủ nhận biết nhanh “khi nào tăng tốc, khi nào thay đổi cấu trúc”. Thay vì nhiều lời giải thích phức tạp, các chỉ dấu trực quan tạo phản xạ đồng bộ giữa các tuyến, tăng chất lượng pha chuyển trạng thái và độ kết dính khối đội. Trên nền tảng đó, nguyên tắc “công bằng” trong lựa chọn nhân sự tạo ra cạnh tranh nội bộ lành mạnh, đẩy cường độ các buổi tập lên mức gần với yêu cầu thi đấu.

Mục tiêu trước mắt: U22 Việt Nam, SEA Games 33

Cuối năm nay, HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam với mục tiêu chinh phục tấm HCV tại SEA Games 33. Những thay đổi về văn hóa tập luyện, cách chọn người và cơ chế chỉ đạo trên sân là nền tảng ông đặt ra cho mục tiêu này.